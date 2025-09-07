Así son los F-35, los cazas furtivos enviados por EEUU al Caribe

Estados Unidos desplegó diez cazas F-35 en una base aérea de Puerto Rico para combatir el narcotráfico en el Caribe, en medio de la creciente tensión con Venezuela.
El Gobierno de Donald Trump envió estos cazas a la isla caribeña con el fin de llevar a cabo operaciones contra carteles de la droga, informaron medios estadounidenses este fin de semana.
Este sería un nuevo paso de EEUU en su guerra contra los carteles después del "ataque letal" a una lancha en aguas del mar Caribe en el que murieron, según Washington, once miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Los F-35 Lightning II se encuentran entre los aviones de combate más avanzados y letales del arsenal de Estados Unidos.
Según el fabricante Lockheed Martin, estos cazas de quinta generación combinan sensores de última tecnología y fusión de información, lo que le otorga una ventaja decisiva sobre cualquier amenaza aérea, terrestre o marítima
Estos aviones tienen la capacidad de cargar hasta 2,600 kg de armas internamente en modo furtivo y hasta 10,000 kg con soportes externos.
El F-35A es el primer caza de quinta generación con capacidad para portar una bomba termonuclear B61-12, según medios especializados.
El avión de combate está equipado con un sistema de visualización avanzado, montado en el casco (HMDS), que permite a los pilotos tener una visión de 360 grados del entorno exterior de la aeronave, desarrollado por Collins Aerospace.
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos seguirá atacando militarmente a los cárteles de droga.
El Pentágono declinó hacer comentarios sobre la movilización de los cazas.