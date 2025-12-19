  1. Inicio
Horóscopo de hoy, 19 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos .

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 06:49 -
  • Agencia EFE
Se avecinan oportunidades laborales para adquirir lo que siempre deseaste,. Comienza desde ya a ahorrar.

 Fotos Shutterstock
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Deberás demostrar que tienes dotes de liderazgo, además de buenas ideas, para llevar a cabo un proyecto laboral que estará cargado de riesgos. Te sentirás preparado para el reto y vivirás uno de los momentos más excitantes de tu vida.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque inicias una etapa algo complicada para los negocios, todavía lograrás beneficios gracias a tu buen olfato financiero. Mantén a raya cualquier acto impulsivo y todo funcionará como siempre. Tus relaciones sentimentales mejorarán.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Podrías estar sentando las bases de un futuro profesional estable, y deberás dar todo de ti en este empeño, comprobar que cuentas con las bazas necesarias para el triunfo, y si no es así prepararte con nuevos conocimientos hasta perfeccionar tus tareas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Un día muy movido, en el que, sin embargo, va a ser difícil que hagas algo provechoso. En general tendrás mucho desgaste de energía para unos resultados poco positivos. Mal día para emprender nuevos caminos empresariales.

LEO (23 julio - 22 agosto). Como ocurre en otras facetas de tu vida, tendrás que cambiar un poco tu forma de pensar respecto a los temas de salud. Ya no vale apelar a la fortaleza de antaño para confiar en una rápida recuperación tras rebasar los límites de lo saludable.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el trabajo estás en una etapa tranquila, sin grandes cambios, aunque debes estar pendiente de tu entorno. Hoy puedes sorprenderte pensando en las estrategias que pondrás en práctica esta misma semana, y alguna de ellas te funcionará muy bien.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te va a apetecer mejorar tu hogar y tu vida íntima. Vas a conseguir encerrarte en lo más hondo de tu espíritu y enriquecerte emocionalmente. Surgen oportunidades de romance pero también aventuras y devaneos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hoy el día será agotador en el trabajo y aunque te sentirás muy arropado por tus superiores, tus proyectos no serán muy acertados. En pareja estarás muy bien; aprovecha para centrarte en la persona amada. Gozarás de una sexualidad intensa y tierna.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si no tienes pareja, hoy te mostrarás muy accesible a nuevas relaciones, tal vez incluso en un estado demasiado enamoradizo. Algunas amistades pueden alertarte de ello, pero te fiarás de tu instinto.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tras un tiempo marcado por la severa influencia de Saturno, el alejamiento del planeta de los anillos deja clara la idea de ruptura, lo que verá reflejado, como no podía ser menos, en los asuntos sentimentales, donde habrá cambios.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los temas financieros, y en especial si vives de un trabajo autónomo, se aclararán ahora, para bien o para mal, por la aparición de asuntos personales y sociales que pueden ser determinantes en algunas operaciones.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las cosas van cambiando en tu vida sentimental. Hace tiempo que esperabas un giro en tu pareja, y hoy, por fin, ves que su actitud va camino de suavizarse. Lo celebrarás con alegría, pero con cautela.

