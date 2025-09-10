  1. Inicio
FBI libera a sospechoso del asesinato de Kirk tras interrogatorio policial

Según el FBI, el hombre fue retenido durante varias horas y colaboró con los agentes en el interrogatorio.

  • 10 de septiembre de 2025 a las 20:57 -
  • Agencia EFE
Beau Mason, Ccomisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, habla durante una conferencia de prensa tras el tiroteo de Charlie Kirk, cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, en la Universidad de Utah Valley en Orem, Utah, EEUU.

 MARIELLE SCOTT / EFE
Washington, Estados Unidos

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó este miércoles que el sospechoso detenido por el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk en un campus universitario de Utah fue puesto en libertad tras un interrogatorio policial.

Patel aseguró que "nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia", al remarcar que la liberación del sospechoso no implica el cierre del caso.

Disparan a Charlie Kirk, aliado de Trump, en un acto en Utah

Según el FBI, el hombre fue retenido durante varias horas y colaboró con los agentes en el interrogatorio. Las autoridades no han revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque, y mantienen abiertas varias líneas de investigación en coordinación con la policía local.

La Policía del estado de Utah, representada por el comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason, informó que solo se tiene como evidencia inicial imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas en el campus, las cuales están siendo analizadas para identificar al sospechoso.

La Universidad de Utah Valley declaró que el incidente ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. en un evento al aire libre, durante el cual se escuchó un único disparo mientras Kirk respondía preguntas en un evento parte de su gira 'American Comeback Tour' en la que discute fuertemente con personas de pensamiento liberal.

Charlie Kirk, de 31 años y originario de Arlington Heights, un suburbio al norte de Chicago, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. Fundador de Turning Point, cultivó una relación estrecha con el presidente Donald Trump, a quien ha apoyado abiertamente en su agenda política y electoral.

Esta noche, Trump dijo en un mensaje transmitido en sus redes sociales que su Administración "encontrará a los responsables" del asesinato del activista.

Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

