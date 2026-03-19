Impacto en Champions: sufre amputación parcial por lo que le pasó en partido

Momentos de tensión se vivieron en partido de la Champions League, cuando un jugador sufrió un inconveniente en pleno partido de octavos de final.
Este miércoles se definieron los cruces de los cuartos de final de la Liga de Campeones y uno de los duelos emocionantes fue el del Liverpool vs Galatasaray.
Con goles de Szoboszlai, Eikitike, Gravenberch y Salah, el Liverpool goleó al Galatasaray para la remontada y firmar su boleto a los cuartos de final de la Champions.
Sin embargo, durante el partido se vivieron momentos escalofriantes con uno de los jugadores del Galatasaray en la recta final del partido.
El accidente ocurrió a 15 minutos del pitazo final. Noa Lang, jugador del Galatasaray de Turquía, terminó sufriendo un terrible momento luego de disputar un balón.
En una acción, Lang trataba de evitar que el balón abandonara el terreno de juego, pero en su intento por frenar se apoyó con la mano derecha en la valla publicitaria.
Luego de hacer contacto, el jugador sintió un intenso dolor y entró en estado de shock, por lo que cayó rápidamente al terreno de juego y generando preocupación, incluso en los jugadores del Liverpool que se acercaron a ver su estado.
Los servicios médicos ingresaron rápidamente para atender al jugador, que mostraba su evidente dolor.
Los asistentes le aplicaron oxígeno antes de ser evacuado en camilla y lo trasladaron directamente a un hospital. Así quedo la valla donde fue a impactar el jugador.
"Nuestro jugador Noa Lang, que sufrió una lesión en la segunda parte del mismo partido, sufrió un corte grave en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico", dijo el club luego del partido.
Lang sufrió una lesión en la segunda mitad del mismo encuentro y se le diagnosticó un corte grave en el pulgar derecho.
Los médicos de ambos equipos tardaron en vendarle el pulgar y detener la hemorragia. Lang tuvo que salir en camilla ante la expectativa de los presentes tras lo ocurrido.
El jugador fue intervenido quirúrgicamente en Liverpool en las próximas horas, bajo la supervisión del equipo médico del club.
El delantero sufrió la amputación parcial del pulgar derecho tras engancharse la mano con una valla publicitaria y horas después fue intervenido quirúrgicamente. Luego de eso publicó una imagen en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "La mierd* sucede".
La serie la terminó ganando el Liverpool (4-1 en el global) y enfrentará en los cuartos de final de la Champions League ante el PSG.