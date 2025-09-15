Las redadas opacan celebración del Mes de la Herencia Hispana en EEUU

Los Ángeles, California.

Estados Unidos abre este lunes las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en un 2025 marcado por las redadas migratorias, que han golpeado con fuerza a esta comunidad y alimentan la percepción de que los latinos han dejado de ser vistos como parte esencial del país.

"Estamos pasando por una de las épocas más difíciles para los hispanos en este país" opina Nicolás Kanellos, profesor de la Universidad de Houston.

"Podemos decir, que en general todos los hispanos en Estados Unidos, ciudadanos o no sienten temor de ser detenidos en un lugar público", añade el catedrático en entrevista con EFE.

El académico habla desde su propia experiencia. Confiesa que tiene miedo que él o su hijo puedan ser cuestionados solo por el color de su piel en las calles de Texas, cuyo gobierno republicano se ha convertido en uno de los principales aliados de la administración de Donald Trump y sus políticas antiinmigrantes.

Cuenta que su hijo ya ha sido blanco de las detenciones injustificadas y basadas en discriminación racial por parte de las autoridades de ese estado.

"Ahora es mucho más peligroso ser latino que en los años anteriores", valora el profesor nacido en Nueva York de raíces puertorriqueñas.

Al comparar la política migratoria de Trump con las de décadas pasadas, Kanellos manifiesta que los actuales operativos son "muchísimos más intensos y peligrosos" que los ocurridos en la Depresión de 1929 o el operativo 'Espaldas mojadas" en los años cincuenta, que tuvieron como objetivo a hispanos.

"Lo que distingue y hace más peligrosa esta época son los métodos que se han adoptado porque se identifican con regímenes fascistas, como usar agentes del gobierno enmascarados, que se lleven a la gente en vehículos sin marcar y los inmigrantes sean prácticamente secuestrados", indica el catedrático.

En ese sentido, Janet Murguía, presidente de UnidosUS, la organización nacional más grande de defensa de la comunidad hispana en Estados Unidos, dice a EFE que se vive en una época donde los derechos civiles básicos "de todos, no solo hispanos", están en riesgo.

"Eso disminuye la confianza en nuestras instituciones y la democracia", declaró a EFE la activista.