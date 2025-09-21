Lo que se sabe sobre la nueva tarifa de $100,000 para las visas H-1B de EEUU

Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos exigirá un pago anual de 100,000 dólares al año para conceder visados H-1B para profesionales altamente cualificados para favorecer contrataciones de estadounidenses en sectores de alto valor añadido, desveló el presidente Donald Trump, que anunció también una nueva "tarjeta dorada" a cambio de un pago mínimo de un millón de dólares.

Según la proclamación firmada el viernes por Trump, el incremento de las tarifas que las empresas pagan para poder contratar a extranjeros con la visa H-1B busca "proteger a los trabajadores estadounidenses", al garantizar que las personas foráneas que se contraten tengan una cualificación tan alta que impida que las reemplace ningún nacional.

"La idea es que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías dejen de capacitar a trabajadores extranjeros", dijo hoy el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante el acto para la firma del documento.

"Tendrán que pagar el salario completo al empleado (además de 100,000 dólares al año por el visado). No es rentable. Si van a capacitar a alguien, que sea a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país. Que capaciten a estadounidenses. Basta de traer extranjeros a ocupar nuestros empleos", añadió Lutnick, que aseguró que "todas las grandes empresas están de acuerdo" con esta nueva política.

Trump ha criticado anteriormente el visado H-1B al considerar que, además de desincentivar la contratación de estadounidenses, fuerza un recorte a la baja de las bases salariales.

El H-1B es un visado de no inmigrante que permite a empleadores de EE.UU. contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y ha sido empleado de forma recurrente en años recientes por empresas del sector tecnológico como, por ejemplo, las que controla el magnate Elon Musk.

Según estimaciones basadas en datos del Gobierno, se cree que unas 700.000 personas viven actualmente en Estados Unidos con este visado, la mayoría procedentes de la India.