Imponen duras restricciones a visa de trabajo y desata temor en trabajadores y empresas

¿Qué sucederá con aquellos que ya tengan el visado? El anuncio llevó a muchas empresas y empleados con H-1B (unos 600.000 actualmente, según diversas estimaciones) a movilizarse para descifrar el alcance de la medida, que incluye la posibilidad de que aquellos con ese visado no puedan regresar a partir de mañana, cuando entra en vigor la modificación, si se encuentran fuera de EE.UU.