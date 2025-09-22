El Gobierno de Trump vinculará el uso del paracetamol con el autismo

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea vincular el uso del paracetamol en el embarazo con el riesgo de padecer autismo, en un anuncio este lunes en la Casa Blanca, a pesar de que no hay evidencias científicas que apoyen esta afirmación, según reportes de medios.

Se espera que Trump, acompañado de autoridades sanitarias, advierta a las embarazadas sobre el uso del paracetamol, el ingrediente activo del Tylenol y uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial, informó The Washington Post citando múltiples fuentes cercanas al Gobierno republicano.

Además, se prevé que hablen sobre un tratamiento para el autismo basado en la leucovorina, considerada análoga del ácido fólico.

Preguntada sobre el próximo anuncio, la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, no quiso adelantar detalles, pero sí aseguró que el presidente "está muy entusiasmado".

"Puedo asegurar que (el secretario de Salud) Robert F. Kennedy y el increíble equipo sanitario que este presidente ha reunido están observando estos asuntos desde una perspectiva muy diferente y están prestando atención a estudios y al estándar de oro en ciencia e investigación", advirtió en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sobre las críticas de la comunidad científica ante un posible anuncio relacionado con el autismo, Leavitt llamó a todos a ser más receptivos a lo que Trump tiene que decir.

"Antes de sacar conclusiones basadas en reportes que ni siquiera la Casa Blanca ha confirmado, animo a todos en esta sala a esperar el anuncio de las cuatro de la tarde con pensamiento crítico y los oídos abiertos para escuchar realmente lo que el presidente y su equipo de personas ajenas al sistema tienen que decir al respecto", indicó.