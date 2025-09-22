Trump se burla de las milicias de Venezuela

Caracas, Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció burlarse este lunes de los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela, con la publicación de un video donde comenta, en tono irónico, sobre la "amenaza muy seria" que suponen, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

"ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!", escribió Trump en su red Truth Social junto a imágenes de varias mujeres civiles recibiendo adiestramiento de varios instructores militares venezolanos, ante gritos y risas de los espectadores.

El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento ciudadanos como parte de defensa de Caracas contra la "amenaza" del despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, ha sido ampliamente replicado en las redes sociales este fin de semana.