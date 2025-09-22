  1. Inicio
Trump se burla de las milicias de Venezuela

"Son una amenaza muy seria", ironizó Trump sobre los entrenamientos de las milicias ciudadanas ordenados por Maduro.

  • 22 de septiembre de 2025 a las 13:14 -
  • Agencia EFE
Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela participan en una caravana en Caracas (Venezuela).

EFE/ Miguel Gutierrez
Caracas, Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció burlarse este lunes de los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela, con la publicación de un video donde comenta, en tono irónico, sobre la "amenaza muy seria" que suponen, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

"ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!", escribió Trump en su red Truth Social junto a imágenes de varias mujeres civiles recibiendo adiestramiento de varios instructores militares venezolanos, ante gritos y risas de los espectadores.

El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento ciudadanos como parte de defensa de Caracas contra la "amenaza" del despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, ha sido ampliamente replicado en las redes sociales este fin de semana.

Personas apuntan con armas durante instrucciones militares por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela el sábado, en Caracas.

 (Miguel Gutiérrez / EFE)

Las tensiones entre Venezuela y EE.UU. se han elevado después de que Washington anunciara el hundimiento de cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, de origen desconocido.

Maduro ordena entrenamiento militar de civiles ante un eventual ataque de EEUU

El sábado pasado, Trump advirtió que el Gobierno de Nicolás Maduro pagará un precio "incalculable" si no readmite a los "presos" que "ha forzado a ir a EE.UU.".

EE.UU. incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales en el mar Caribe justificando la necesidad de "combatir el narcotráfico" y con el foco en el Cartel de los Soles que, según el Gobierno Trump, está liderado por el presidente Maduro.

Mientras, el mandatario venezolano anunció que los entrenamientos liderados por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se realizan en respuesta a la amenaza del "imperio norteamericano", frente al que la nación suramericana está más unida que nunca, según aseguró. EFE

