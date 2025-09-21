YouTube elimina el canal de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela.

YouTube sacó del aire el canal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que contaba con más de 233.000 suscriptores, según pudo constatar EFE en una búsqueda, sin que de momento haya confirmación por parte del Gobierno de Caracas o algún pronunciamiento de la propia red social.

La cuenta del gobernante aparece listada en los motores de búsqueda, pero al ingresar a YouTube se lee un mensaje en el que se informa: "esta página no está disponible" y se pide disculpas por "las molestias".

El medio multiestatal Telesur reportó que el canal fue eliminado "sin explicaciones".

"Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de EE.UU. contra Venezuela", detalló Telesur en su web, que difundió también la información en su cuenta en la red social X.

Este hecho se conoce en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en el Caribe, bajo el argumento, según la Casa Blanca, de combatir el narcotráfico, pero que Maduro ha denunciado como un intento de "cambio de régimen" en su país.

En agosto de 2024, Maduro ordenó suspender en su país, durante 10 días, la red X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk. Desde entonces, X se mantiene bloqueada para los usuarios venezolanos.