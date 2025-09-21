Venezuela envía una carta a Trump pidiendo diálogo

Caracas, Venezuela.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

"En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE.UU. y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables 'fake news', así llamados, que circulan en los medios de comunicación", se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

Trump evitó este domingo confirmar si recibió una carta de Maduro, en la que este le invitaba a negociar, y preguntado por el asunto, simplemente dijo: "Ya veremos qué pasa con Venezuela".

Maduro envió una carta a Trump el 6 de septiembre, cuatro días después de que EE.UU. atacara una supuesta narcolancha venezolana por primera vez, en la que proponía entablar conversaciones a través del enviado especial de EE.UU., Richard Grenell, según informó este sábado la agencia Reuters.

No obstante, Trump se mostró ambiguo cuando un periodista del grupo que sigue hoy al mandatario le preguntó si había recibido esa carta de Maduro y cuál era su respuesta, antes de partir junto a otros miembros del Gobierno hacia el funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk en Arizona.

"Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir", contestó.

Según Reuters, que tuvo acceso a la carta de Maduro a Trump, el presidente venezolano rechazó las acusaciones de la Casa Blanca de que Venezuela tiene un gran papel en el narcotráfico y le ofreció hablar sobre esta cuestión y la de la repatriación de migrantes venezolanos.

De acuerdo con la agencia, Maduro señaló que solo un 5 % de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y sostuvo que las autoridades venezolanas neutralizan y destruyen el 70 % de estas.