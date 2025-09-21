Tarifa de $100,000 aplicará solo a las "nuevas visas" H-1B, aclara la Casa Blanca

La Casa Blanca aclaró que aplicará una tasa "única" de 100,000 dólares "solo a nuevas visas" H-1B e intentó tranquilizar a los beneficiarios de este programa de trabajo para extranjeros en EEUU después de que el anuncio de la medida generara confusión.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó una serie de "aclaraciones" en su cuenta de X, la primera de ellas explicando que la medida proclamada el viernes por el presidente, Donald Trump, y que entra en vigor este domingo, "no es una tasa anual" sino "una tasa única que aplica solo a la petición".

"Aquellos que ya tienen visas H-1B y están actualmente fuera del país ahora NO tendrán que pagar 100,000 dólares para volver a entrar", enfatizó.

"Los portadores de visa H-1B pueden salir y volver a entrar en el país en la misma medida en que lo harían normalmente; cualquier capacidad que tengan para hacer eso no se ve impactada por la proclamación", sostuvo la portavoz.