Funeral de Charlie Kirk: Trump llega a Arizona para dar el último adiós a su aliado

Más de 70 mil personas se congregaron en el Estadio State Farm de Glendale para el "funeral de Estado" de Charlie Kirk.

  • 21 de septiembre de 2025 a las 13:43 -
  • Agencia EFE
Miles de personas en el funeral de Charlie Kirk este domingo en Arizona.

 EFE/CAROLINE BREHMAN
Arizona, Estados Unidos.

Las exequias en memoria del activista ultraconservador Charlie Kirk, recientemente asesinado, arrancaron este domingo en el Estadio State Farm de Arizona con la presencia de decenas de miles de seguidores y la pompa y la envergadura propias de un gran funeral de Estado.

El evento celebrado en el recinto deportivo, que registró el lleno absoluto con 73.000 asistentes, arrancó con cánticos evangélicos y después un conjunto de gaiteros que interpretó la melodía de 'Gracia divina' frente a un gran retrato de Kirk montado sobre un enorme escenario.

Rob McCoy, un pastor de California muy cercano a Kirk, inició el servicio para dar paso al himno nacional y después a otros oradores, como el presidente de la universidad de Michigan donde Kirk estudió o miembros de su organización, Turning Point.

Las alabanzas que hicieron del activista fueron recibidas con grandes ovaciones desde las gradas por los asistentes a un evento que se prevé que dure varias horas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, será el orador estrella de una ceremonia en la que está previsto que hablen también el vicepresidente JD Vance, o Erika Kirk, viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point.

También se espera que brinden discursos el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, conocido por sus posiciones ultraconservadoras y junto con Vance probablemente el más cercano a Kirk de entre los miembros del Gabinete.

Incluso Susie Wiles, la influyente jefa de Gabinete de Trump que por lo general evita pronunciarse en público, tendría previsto dedicarle un discurso a Kirk.

Kirk, de 31 años y convertido ahora en gran mártir del ultraconservadurismo nacionalista estadounidense, fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo mientras participaba en uno de sus tradicionales debates con estudiantes en la Universidad Utah Valley.

Fundador de Turning Point a los 18 años, se consolidó como una de las figuras más visibles del conservadurismo estadounidense.

Desde esa plataforma promovió entre los estudiantes principios como la libertad individual, el libre mercado y un gobierno limitado, además de defender valores cristianos extremos —incluido el creacionismo— y posturas asociadas al nacionalismo blanco, como la teoría del “gran reemplazo”. EFE

