Cuándo y dónde será el funeral de Charlie Kirk, al que asistirá Trump

Trump viajará a Arizona el próximo domingo 21 de septiembre para asistir al funeral de su aliado, Charlie Kirk.

  • 15 de septiembre de 2025 a las 11:10 -
  Agencia EFE
Erika Kirk, esposa del fallecido activista conservador Charlie Kirk, llora junto a su féretro en Arizona.

 EFE
Washington, Estados Unidos.

El funeral del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el miércoles, será el próximo 21 de septiembre en Arizona, a donde el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido asistir para honrar a su aliado.

La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, anunció el fin de semana que el evento se realizará la mañana del domingo 21 de septiembre en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

"Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", expuso la asociación en sus redes sociales.

Trump, quien ha responsabilizado del ataque a la "izquierda radical" y los "lunáticos", prometió el viernes asistir al evento tras hablar con Erika, la esposa de Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024 por movilizar el voto de los jóvenes.

"Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré", declaró a los medios.

Turning Point USA activó el sitio web 'Fight for Charlie' para anunciar el funeral en el estadio Sate Farme, con capacidad para más de 60.000 personas en Arizona, donde el vicepresidente JD Vance aterrizó el jueves con el cuerpo y el viernes hubo un homenaje en la ciudad de Phoenix.

Kirk, un influyente activista conservador y estrecho aliado de Trump, murió el miércoles por un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley.

El presunto asesino de Charlie Kirk tenía una novia trans que coopera con el FBI

El detenido y acusado del asesinato es Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años que disparó con un rifle desde un tejado cercano.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre los cargos y acusaciones que afrontará Robinson, aunque podría ser imputado por asesinato con agravantes, un delito que puede castigarse con la pena de muerte.

Trump expresó este sábado a la cadena NBC que "quisiera ver a la nación sanar" tras la muerte de Kirk, aunque reiteró que el país está "lidiando con un grupo de izquierda radical de lunáticos, y ellos no juegan limpio". EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

