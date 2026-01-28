Capturan a expolicía en SPS acusado de golpear a su hijo de 10 años

San Pedro Sula, Honduras.

Un hombre fue capturado tras presuntamente golpear a su hijo de 10 años de edad, en la colonia Sinaí, sector de Cofradía, San Pedro Sula, Cortés. El detenido fue identificado como Gregorio Núñez Aguilar, un exmiembro de la Policía Nacional, a quien testigos señalaron como responsable de la violencia ejercida contra el menor, supuestamente cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La intervención policial se produjo luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades al escuchar y presenciar la agresión. La severidad de los golpes motivó a los vecinos a denunciar el hecho. Agentes policiales se desplazaron hasta el lugar y procedieron con la captura del sospechoso, quien posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.



El niño presentaba moretones y lesiones visibles, por lo que fue resguardado de inmediato y permanece bajo protección.