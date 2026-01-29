Masa de aire frío mantendrá temperaturas frescas y lluvias en varias regiones del país

Tegucigalpa

Una masa de aire frío continúa influyendo sobre el territorio hondureño, provocando este jueves temperaturas frescas, cielos nublados y precipitaciones débiles a moderadas, principalmente en el norte y noroccidente del país, informó Copeco.

De acuerdo con el pronóstico oficial, en las regiones central y oriental se esperan lluvias débiles y dispersas, acompañadas de neblina en algunos sectores, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras durante las primeras horas del día y en la noche.

Mientras tanto, en la zona sur se prevén condiciones mayormente secas, aunque con vientos acelerados, por lo que las autoridades recomiendan precaución a los pobladores y al sector marítimo.