Masa de aire frío mantendrá temperaturas frescas y lluvias en varias regiones del país

De acuerdo con el pronóstico oficial, en las regiones central y oriental se esperan lluvias débiles y dispersas, acompañadas de neblina en algunos sectores.

Imagen referencial de archivo de las lluvias en San Pedro Sula.
Tegucigalpa

Una masa de aire frío continúa influyendo sobre el territorio hondureño, provocando este jueves temperaturas frescas, cielos nublados y precipitaciones débiles a moderadas, principalmente en el norte y noroccidente del país, informó Copeco.

De acuerdo con el pronóstico oficial, en las regiones central y oriental se esperan lluvias débiles y dispersas, acompañadas de neblina en algunos sectores, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras durante las primeras horas del día y en la noche.

Mientras tanto, en la zona sur se prevén condiciones mayormente secas, aunque con vientos acelerados, por lo que las autoridades recomiendan precaución a los pobladores y al sector marítimo.

Lluvias por frente frío dejan más de 22,000 personas afectadas en el litoral

En cuanto a las condiciones en el mar, el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre tres y cinco pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies.

Copeco también informó que la fase lunar actual es cuarto creciente. El sol salió a las 6:17 de la mañana y se ocultará a las 5:47 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, conducir con precaución en zonas de neblina y mantenerse informada a través de los boletines oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Redacción La Prensa
