Masa de aire frío mantendrá temperaturas frescas y lluvias en varias regiones del país

Una masa de aire frío continúa influyendo sobre el territorio hondureño, provocando este jueves temperaturas frescas, cielos nublados y precipitaciones débiles a moderadas, principalmente en el norte y noroccidente del país, informó Copeco.
De acuerdo con el pronóstico oficial, en las regiones central y oriental se esperan lluvias débiles y dispersas, acompañadas de neblina en algunos sectores, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras durante las primeras horas del día y en la noche.
Mientras tanto, en la zona sur se prevén condiciones mayormente secas, aunque con vientos acelerados, por lo que las autoridades recomiendan precaución a los pobladores y al sector marítimo.
En cuanto a las condiciones en el mar, el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre tres y cinco pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies.
Copeco también informó que la fase lunar actual es cuarto creciente. El sol salió a las 6:17 de la mañana y se ocultará a las 5:47 de la tarde.
Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, conducir con precaución en zonas de neblina y mantenerse informada a través de los boletines oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.