Lluvias por frente frío dejan más de 22,000 personas afectadas en el litoral

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) reportó ayer que las lluvias asociadas a un frente frío han dejado 22,425 personas afectadas en el país. En el departamento de Atlántida, las autoridades evacuaron a 138 personas debido al desbordamiento de los ríos Papaloteca, en el municipio de Jutiapa, y Leán, en Arizona, así como de varias quebradas en La Ceiba.

En Jutiapa se reportaron 72 personas evacuadas: 56 fueron trasladadas a la escuela Pedro Nufio y 16 a la escuela Victoria Contreras. En Arizona se confirmaron 45 damnificados, quienes se refugiaron en el centro comunal de la aldea Kilómetro 17. El alcalde de Arizona, Carlos Chacón, explicó que la evacuación fue preventiva. “Albergamos a las personas porque preferimos que estén en el centro comunal y no arriesgando su vida por las inundaciones. Los hemos atendido con alimentos y productos de primera necesidad”, declaró.

El resto de las personas afectadas corresponde a La Ceiba, donde se registraron 22 evacuados tras el desbordamiento de una quebrada en la colonia Armenia Bonito, lo que obligó a trasladar a los residentes hacia zonas seguras. Además, se reportaron 45 comunidades incomunicadas en los municipios de Jutiapa, Arizona, San Francisco, Tela y Esparta. El temporal ha provocado inundaciones severas, deslizamientos de tierra y caída de árboles en La Ceiba, Jutiapa, San Francisco y Tela, especialmente en el sector del Ramal del Tigre y la aldea garífuna de Tornabé.