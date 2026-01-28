  1. Inicio
Lluvias por frente frío dejan más de 22,000 personas afectadas en el litoral

Los ríos Papaloteca y Leán se desbordaron, dejando 138 personas albergadas y provocando afectaciones en Jutiapa, Arizona, San Francisco, Tela y Esparta en el departamento de Atlántida

  Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 19:37
  • Carlos Molina
Los agentes del Cuerpo de Bomberos rescataron varias mascotas (perros) después de que la zona de Tornabé, en el municipio de Tela, Atlántida, se inundara por el desbordamiento de quebradas.
La Ceiba, Honduras

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) reportó ayer que las lluvias asociadas a un frente frío han dejado 22,425 personas afectadas en el país.

En el departamento de Atlántida, las autoridades evacuaron a 138 personas debido al desbordamiento de los ríos Papaloteca, en el municipio de Jutiapa, y Leán, en Arizona, así como de varias quebradas en La Ceiba.

En Jutiapa se reportaron 72 personas evacuadas: 56 fueron trasladadas a la escuela Pedro Nufio y 16 a la escuela Victoria Contreras. En Arizona se confirmaron 45 damnificados, quienes se refugiaron en el centro comunal de la aldea Kilómetro 17.

El alcalde de Arizona, Carlos Chacón, explicó que la evacuación fue preventiva. “Albergamos a las personas porque preferimos que estén en el centro comunal y no arriesgando su vida por las inundaciones. Los hemos atendido con alimentos y productos de primera necesidad”, declaró.

Los ríos y quebradas de Atlántida han incrementado su caudal y algunas se han desbordado, aunque sin provocar emergencias.

El resto de las personas afectadas corresponde a La Ceiba, donde se registraron 22 evacuados tras el desbordamiento de una quebrada en la colonia Armenia Bonito, lo que obligó a trasladar a los residentes hacia zonas seguras.

Además, se reportaron 45 comunidades incomunicadas en los municipios de Jutiapa, Arizona, San Francisco, Tela y Esparta. El temporal ha provocado inundaciones severas, deslizamientos de tierra y caída de árboles en La Ceiba, Jutiapa, San Francisco y Tela, especialmente en el sector del Ramal del Tigre y la aldea garífuna de Tornabé.

Las afectaciones también se extendieron a los municipios de El Negrito y El Progreso, en el departamento de Yoro, donde las lluvias causaron daños en viviendas e infraestructura.

De acuerdo con el pronóstico de Copeco, este día continuará la influencia de una masa de aire frío sobre el país, lo que generará temperaturas frescas, cielos nublados y lluvias de moderadas a fuertes en las regiones norte y noroccidente. En el occidente, centro y oriente se prevén lluvias y lloviznas débiles y aisladas.

Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

