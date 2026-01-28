Mourinho se volvió loco vs Real Madrid, inesperado héroe y Barcelona celebra

La fase de liga de la Champions League cerró este miércoles 28 de enero, en donde se vivieron momentos dramáticos. Estas fueron algunas de las mejores imágenes.
La primera sorpresa de la noche la dio el Copenhague. Apenas en el minuto 4', Jules Koundé tuvo una mala salida que el cuadro visitante aprovechó.
Dadason aprovechalo y a abrió el marcador para los visitantes. El Barcelona recibió un duro golpe en el inicio del partido.
El conjunto azulgrana intentó reaccionar, pero Lewandowski tuvo un increíble fallo cinco minutos después de ese balde de agua fría.
Sin embargo, el Barcelona no pudo hacer nada durante la primera parte y se fue al descanso cayendo por la mínima en el Spotify Camp Nou.
Para la segunda etapa, el equipo de Hansi Flick salió con una cara diferente y encontró el gol del empate rápido tras la reanudación.
En el 48 llegó el empate. Un gran pase de Olmo en profundidad a Lamine y un pase de la muerte sobre Lewandowski equilibró el partido.
Posteriormente, Lamine Yamal , en el minuto 60, marcó el segundo para los locales, el balón rozó en Achouri y se coló en la meta del Copenhague (2-1).
La juvenil estrella del Barcelona estaba teniendo un partido brillante y lo selló con su tanto ante el Copenhague.
El Barcelona se mantenía encendido y en el 66 consiguió un penal. Lewandowski cayó sobre el área y el juez señaló el punto penal.
Raphinha se lució con un espectacular zurdazo y mandó a guardar el balón al fondo de la red para el 3-1 del encuentro.
Y se vino el gol del cierre. El 4-1 lo anotó Marcus Rashford en el minuto 85, tras un buen lanzamiento de falta.
Con este resultado, el Barcelona se clasificó como quinto en la primera fase y ha evitado la fase de los playoffs de la Champions League.
Uno de los duelos esperados de la jornada era el del Benfica vs Real Madrid. Álvaro Arbeloa y José Mourinho, se dieron un abrazo en su reencuentro antes del partido de la primera fase de la Liga de Campeones en el Estádio da Luz en Lisboa.
Ambos se abrazaron a su salida al campo antes del pitido de inicio de este encuentro, tras dirigirse palabras de cariño en los días previos al encuentro. Mourinho fue entrenador de Arbeloa, cuando este era lateral derecho del Real Madrid durante la etapa madridista del técnico luso.
En este encuentro hubo polémica donde según Archivo VAR, especialista en jugadas polémicas, este penal no fue pitado a favor del Benfica.
Posteriormente, se había pitado este penal a favor del Benfica, pero el árbitro fue llamado por el VAR y se terminó anulando.
Según Archivo VAR, este penal estuvo bien anulado: "El inglés se anticipa a su rival y puntea el balón antes del contacto entre ambos".
Mourinho no estaba nada feliz y estaba muy serio con los árbitros. Sin embargo, el final del partido iba a tener una alegría tras las expulsiones de Asencio y Rodrygo.
Courtois en el 20' se vistió de héroe y protagonizó una espectacular atajada. La reacción de José Mourinho lo dijo todo.
Y el gol llegó para el Real Madrid antes de la media hora. En la primera posesión larga del Madrid, gol de Kylian Mbappé en el minuto 29 tras un centro cruzado de Asencio que el delantero francés remató de cabeza a placer.
Con este tanto, el francés batió el récord que desde 2016 tenía Cristiano Ronaldo, cuando marcó 11 goles con el Real Madrid
Ese fue su gol número 12 en esta Liga de Campeones, por lo que destrona a Cristiano Ronaldo, que con 11 dianas en la temporada 2015-2016, era el máximo anotador en una fase de grupos del máximo torneo continental.
Pero la ventaja no duró mucho y en el 36 el noruego Schjelderup igualó el partido tras un pase de Pavlidis.
Antes del descanso pitaron penal a favor de los locales: "El francés agarra por la camiseta a su rival de forma persistente, pero sí es cierto que el central termina dejándose caer. Infracción que, una vez señalada en el campo, no debe ser corregida"
Lo tiró Pavlidis y marcó sobre la bocina el 2-1, por lo que se iban al vestuario con ventaja sobre los blancos.
En el complemento, Benfica no cambió su mentalidad y Schjelderup anotó su doblete tras un derechazo imparable para el portero belga que estaba tapando de todo.
Pero Mbappé no iba a perdonar minutos más tarde. El francés Kylian Mbappé marcó su doblete y su gol 13 con el Real Madrid en la primera fase de la Liga de Campeones ante el Benfica. De los 21 goles del Madrid en Liga de Campeones en esta temporada, 13 son de Mbappé.
El Real Madrid vivió un drama en los últimos minutos y terminó con dos jugadores expulsados. El primero fue Asencio, tras una falta vio su segunda tarjeta amarilla y posteriormente lo hizo Rodrygo.
Y se vino la locura. Los portugueses estaban eliminados pese a ganar por 3-2 al Real Madrid, pero en la última jugada, en el 98′, con el tiempo de descuento claramente cumplido, una centro de falta de Aursnes fue a parar en la cabeza del guardameta ucraniano, que la mandó a la red con un remate espectacular y memorable e hizo el 4-2.
Mourinho se volvió loco y así reaccionó durante la victoria de su equipo ante el Real Madrid.
El portero del Benfica, marcó el gol que clasificó al equipo de José Mourinho en los play off de la competición y que dejó fuera al Real Madrid del top 8.
El portero del Benfica fue el inesperado héroe de la jornada en Champions al meter en los playoffs a su equipo en el último minuto.
Los jugadores del Real Madrid se mostraron decepcionados tras la dura derrota en el cierre de la fase de liga.
El Real Madrid cayó en un momento clave y ahora jugará los playoffs de la Champions League.
La lluvia se hizo presente en Lisboa y acompaña la tristeza de los jugadores del Real Madrid ante la dura caída ante el Benfica.
Una de las imágenes de la jornada. Todos los aficionados estuvieron pendientes de los resultados, ya que todos los partidos se disputan de manera simultánea y los seguidores estaban pendientes a la clasificación.