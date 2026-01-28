Mourinho se volvió loco vs Real Madrid, inesperado héroe y Barcelona celebra

Y se vino la locura. Los portugueses estaban eliminados pese a ganar por 3-2 al Real Madrid, pero en la última jugada, en el 98′, con el tiempo de descuento claramente cumplido, una centro de falta de Aursnes fue a parar en la cabeza del guardameta ucraniano, que la mandó a la red con un remate espectacular y memorable e hizo el 4-2.