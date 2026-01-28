Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende

Así quedó la tabla de goleadores de la UEFA Champions League tras la última jornada de la fase liga. Kylian Mbappé se escapa, el que se estrenó en el Barcelona y Harry Kane y Erling Haaland avisan.
Raphinha se estrenó en esta temporada en la Champions League con su primer gol. El brasileño marcó un tanto en la victoria del FC Barcelona (4-1) contra el Copenhague en la última jornada de la fase liga.
El ucraniano Anatoliy Trubin sorprendió y se convirtió en el primer portero en marcar en esta Champions League. Anotó en el último suspiro el gol de la clasificación del Benfica a los playoffs tras ganar 4-2 al Real Madrid en la última jornada de la fase liga.
Robert Lewandowski anotó apenas su segundo gol en esta Champions League. El delantero polaco hizo un tanto en el triunfo del FC Barcelona (4-1) contra el Copenhague.
Lamine Yamal marcó un gol en el triunfo del FC Barcelona (4-1) contra el Copenhague y llegó a 3 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
16. Lautaro Martínez - El delantero argentino del Inter de Milán se quedó en 4 goles en esta jornada de Champions League, no pudo anotar en el triunfo (0-2) contra el Borussia Dortmund.
15. Jens Hauge - El delantero noruego del Bodo/Glimt acumula 4 goles en la Champions League.
14. Alejandro Grimaldo - El defensa español sorprende en la tabla de goleadores de la Champions League. Llegó a 4 goles tras el tanto que hizo en la victoria del Bayer Leverkusen (3-0) ante el Villarreal.
13. Julián Álvarez - El delantero argentino del Atlético de Madrid se estanca con 4 goles en la Champions League. El campeón del mundo sigue en mal momento, no pudo marcar frente al Bodo/Glimt, que le ganó al equipo colchonero (1-2) en el Metropolitano.
12. Viktor Gyökeres - El delantero sueco llegó a 4 goles en la tabla de goleadores de la Champions League tras el gol que marcó en el triunfo del Arsenal 3-2 sobre el FC Kairat Almaty.
11. Harvey Barnes - El centrocampista inglés del Newcastle suma 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
10. Vitinha - El mediocampista portugués marcó un golazo en el empate del PSG 1-1 contra el Newcastle y sumó su quinto gol en la tabla de goleadores de la Champions League.
9. Fermín López - El joven centrocampista del Barcelona acumula 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League 2025-2026.
8. Marcus Rashford - El delantero inglés marcó un golazo de tiro libre en la victoria del Barcelona (4-1) contra el Copenhague y llegó a 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
7. Gorka Guruzeta - El delantero español del Athletic Club de Bilbao anotó un gol y se quedó ya en 5 goles en la Champions League ya que el equipo vasco fue eliminado tras perder en San Mamés 2-3 contra el Sporting de Lisboa.
6. Anthony Gordon - El delantero inglés del Newcastle tiene 6 goles en su casillero de la tabla de goleadores de la Champions League. No pudo marcar en la última fecha frente al PSG.
5. Víctor Osimhen - El delantero nigeriano del Galatasaray se queda en 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. No pudo marcar contra el Manchester City.
4. Gabriel Martinelli - El delantero brasileño del Arsenal anotó su sexto gol en la tabla de goleadores de la Champions League. Hizo un tanto en la victoria gunners 3-2 sobre el FC Kairat Almaty.
3. Erling Haaland - El delantero noruego marcó un gol en el triunfo del Manchester City (2-0) sobre el Galatasaray en la última jornada de la fase liga de la Champions League y llegó a 7 goles.
2. Harry Kane - El delantero inglés del Bayern Múnich firmó un gol este miércoles para la victoria alemana (1-2) ante el PSV en esta última jornada de la Champions League y llegó a 8 goles.
1. Kylian Mbappé - El delantero francés sigue liderando la tabla de goleadores de la Champions League. 'Kiki' llegó a 13 goles tras marcar un doblete en la dura derrota del Real Madrid (4-2) contra el Benfica.