Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende

Harry Kane y Erling Haaland se mantienen persiguiendo a Mbappé que se lució con doblete. Lamine Yamal suma un gol.

Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
1 de 21

Así quedó la tabla de goleadores de la UEFA Champions League tras la última jornada de la fase liga. Kylian Mbappé se escapa, el que se estrenó en el Barcelona y Harry Kane y Erling Haaland avisan.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
2 de 21

Raphinha se estrenó en esta temporada en la Champions League con su primer gol. El brasileño marcó un tanto en la victoria del FC Barcelona (4-1) contra el Copenhague en la última jornada de la fase liga.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
3 de 21

El ucraniano Anatoliy Trubin sorprendió y se convirtió en el primer portero en marcar en esta Champions League. Anotó en el último suspiro el gol de la clasificación del Benfica a los playoffs tras ganar 4-2 al Real Madrid en la última jornada de la fase liga.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
4 de 21

Robert Lewandowski anotó apenas su segundo gol en esta Champions League. El delantero polaco hizo un tanto en el triunfo del FC Barcelona (4-1) contra el Copenhague.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
5 de 21

Lamine Yamal marcó un gol en el triunfo del FC Barcelona (4-1) contra el Copenhague y llegó a 3 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
6 de 21

16. Lautaro Martínez - El delantero argentino del Inter de Milán se quedó en 4 goles en esta jornada de Champions League, no pudo anotar en el triunfo (0-2) contra el Borussia Dortmund.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
7 de 21

15. Jens Hauge - El delantero noruego del Bodo/Glimt acumula 4 goles en la Champions League.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
8 de 21

14. Alejandro Grimaldo - El defensa español sorprende en la tabla de goleadores de la Champions League. Llegó a 4 goles tras el tanto que hizo en la victoria del Bayer Leverkusen (3-0) ante el Villarreal.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
9 de 21

13. Julián Álvarez - El delantero argentino del Atlético de Madrid se estanca con 4 goles en la Champions League. El campeón del mundo sigue en mal momento, no pudo marcar frente al Bodo/Glimt, que le ganó al equipo colchonero (1-2) en el Metropolitano.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
10 de 21

12. Viktor Gyökeres - El delantero sueco llegó a 4 goles en la tabla de goleadores de la Champions League tras el gol que marcó en el triunfo del Arsenal 3-2 sobre el FC Kairat Almaty.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
11 de 21

11. Harvey Barnes - El centrocampista inglés del Newcastle suma 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
12 de 21

10. Vitinha - El mediocampista portugués marcó un golazo en el empate del PSG 1-1 contra el Newcastle y sumó su quinto gol en la tabla de goleadores de la Champions League.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
13 de 21

9. Fermín López - El joven centrocampista del Barcelona acumula 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League 2025-2026.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
14 de 21

8. Marcus Rashford - El delantero inglés marcó un golazo de tiro libre en la victoria del Barcelona (4-1) contra el Copenhague y llegó a 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
15 de 21

7. Gorka Guruzeta - El delantero español del Athletic Club de Bilbao anotó un gol y se quedó ya en 5 goles en la Champions League ya que el equipo vasco fue eliminado tras perder en San Mamés 2-3 contra el Sporting de Lisboa.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
16 de 21

6. Anthony Gordon - El delantero inglés del Newcastle tiene 6 goles en su casillero de la tabla de goleadores de la Champions League. No pudo marcar en la última fecha frente al PSG.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
17 de 21

5. Víctor Osimhen - El delantero nigeriano del Galatasaray se queda en 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. No pudo marcar contra el Manchester City.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
18 de 21

4. Gabriel Martinelli - El delantero brasileño del Arsenal anotó su sexto gol en la tabla de goleadores de la Champions League. Hizo un tanto en la victoria gunners 3-2 sobre el FC Kairat Almaty.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
19 de 21

3. Erling Haaland - El delantero noruego marcó un gol en el triunfo del Manchester City (2-0) sobre el Galatasaray en la última jornada de la fase liga de la Champions League y llegó a 7 goles.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
20 de 21

2. Harry Kane - El delantero inglés del Bayern Múnich firmó un gol este miércoles para la victoria alemana (1-2) ante el PSV en esta última jornada de la Champions League y llegó a 8 goles.
Tabla de goleadores Champions League: Mbappé no falla, Yamal responde y portero sorprende
21 de 21

1. Kylian Mbappé - El delantero francés sigue liderando la tabla de goleadores de la Champions League. 'Kiki' llegó a 13 goles tras marcar un doblete en la dura derrota del Real Madrid (4-2) contra el Benfica.
