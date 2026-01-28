Vinicius ya tiene sustituto, crack rechaza al Barcelona y PSG podría perder a su estrella

El mercado de fichajes internacional sigue moviéndose a gran velocidad. Mientras el Real Madrid ya tendría atado al sustituto de Vinicius, un crack rechaza al Barcelona.
Lucas Paquetá rumbo al Flamengo. Se ha cerrado un contrato histórico por 42 millones de euros. El West Ham aceptó la oferta tras un contacto directo con el director deportivo José Boto en el día de hoy. Paquetá viajará más tarde.
Douglas Luiz regresa al Aston Villa desde la Juventus en calidad de cesión, con una opción de compra de 25 millones de euros.
La Lazio ha alcanzado un acuerdo de principio para incorporar a Adrian Przyborek, procedente del Pogon Szczecin.
Moussa Diaby ya ha dado el visto bueno para fichar por el Inter desde el Al Ittihad, en calidad de préstamo con una cláusula de opción de compra de 35 millones de euros.
Raheem Sterling deja el Chelsea con efecto inmediato mediante un acuerdo mutuo. El delantero queda ahora libre de contrato, como se confirmó ayer.
Oscar Bobb al Fulham, ¡acuerdo cerrado! El club inglés paga 27 millones de libras al Manchester City por el traspaso en propiedad. Además, el City se reserva un 20% de cláusula de recompra y derechos sobre una futura venta.
El Club Brugge ha cerrado un acuerdo para fichar a Andre García del Reading. El joven de 18 años se dirige a realizar el reconocimiento médico.
El PSV Eindhoven ha cerrado un acuerdo de 6,5 millones de euros para fichar al extremo de 19 años, Alphadjo Cissé, procedente del Hellas Verona.
El Paris FC ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Diego Coppola cedido desde el Brighton.
James Ward-Prowse ha superado el reconocimiento médico en Burnley y se incorpora al club en calidad de cesión desde el West Ham.
Adama Traoré se une al West Ham con un contrato valorado en 2 millones de libras, procedente del Fulham.
River Plate acepta un acuerdo de cesión para fichar a Kendry Páez desde el Chelsea.
El Mónaco buscaría desprenderse de Paul en el próximo mercado veraniego, según informa La Gazzetta dello Sport.
Goretzka niega contactos: no ha hablado con Hansi Flick para fichar por el Barça: “Leí que contacte con Flick e Barcelona. Puedo desmentirlo aquí..
Ousmane Dembélé podría estar en la puerta de salida del PSG. Desde Francia apuntan a que el extremo no estaría dispuesto a aceptar la oferta de renovación, que se considera a la baja.
Yan Diomande vuelve a entrar en el radar del Real Madrid de cara al próximo mercado de verano. Aunque el club blanco ha mantenido un perfil discreto en este mercado invernal.