Revelan cómo padrastro torturó a su hijastro de 5 años por orinarse en la cama

El imputado Franklin Eduardo Vega confesó ante una jueza de lo penal de San Pedro Sula que asesinó a golpes a su hijastro, Deyvi Cortés (de 5 años), y que también atacó al hermano menor del niño, provocándole lesiones graves.
Franklin Vega aceptó su responsabilidad durante una audiencia de procedimiento abreviado, en la que salieron a la luz pública los detalles de la investigación de cómo ocurrió la muerte del niño y los constantes maltratos a los que Vega sometía a Deyvi, a su hermano de siete años y a la madre de ambos menores.
El encausado admitió su culpabilidad en los delitos de asesinato, lesiones agravadas y violencia contra la mujer agravada, con el fin de obtener una rebaja de pena.
De acuerdo con el expediente judicial, el crimen ocurrió el 6 de marzo de 2025, en la vivienda familiar ubicada en el sector de Cofradía. Ese día, el menor orinó la cama, lo que provocó el enojo del acusado, quien comenzó a golpearlo contra una pared hasta dejarlo inconsciente.
Un día antes del asesinato, Vega habría desconectado un bombillo encendido y caliente, colocándolo sobre el brazo del niño Tony, hermano del menor fallecido, causándole graves quemaduras.
En cuanto a la madre de los niños, los dictámenes forenses y su testimonio indican que el imputado la castigaba de manera violenta: la obligaba a permanecer de pie, le ordenaba no moverse y la golpeaba hasta que perdía el conocimiento.
Fiscalía pide pena de 24 años de prisión para Franklin Vega
Los dictámenes psicológicos incorporados al proceso reflejan el patrón de maltrato físico y psicológico que sufrían los dos menores y su madre por parte de Franklin Eduardo Vega.
El Ministerio Público informó que el acusado confesó de viva voz ante la jueza haber asesinado a su hijastro y haber sometido a malos tratos tanto al hermano del menor como a la madre de ambos.
Durante la audiencia, la jueza le preguntó al imputado: “¿Usted acepta los hechos de los cuales se le acusa, los delitos que se le imputan y que va a recibir una pena condenatoria?”, a lo que Vega respondió afirmativamente.
Las autoridades del Ministerio Público indicaron que, debido a la aceptación de responsabilidad, solicitaron que se imponga la pena media correspondiente a cada delito.
Por el delito de asesinato, los fiscales pidieron una condena de 17 años y seis meses de prisión; por lesiones agravadas, tres años y seis meses; y por violencia contra la mujer agravada, tres años y seis meses, sumando un total de 24 años y seis meses de cárcel.
La jueza citó a los fiscales y a la defensa del acusado para el lunes 2 de febrero, fecha en la que se dará a conocer la sentencia contra Franklin Eduardo Vega.