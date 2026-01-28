Revelan cómo padrastro torturó a su hijastro de 5 años por orinarse en la cama

San Pedro Sula, Honduras

El imputado Franklin Eduardo Vega confesó ante una jueza de lo penal de San Pedro Sula que asesinó a golpes a su hijastro, Deyvi Cortés (de 5 años), y que también atacó al hermano menor del niño, provocándole lesiones graves. Franklin Vega aceptó su responsabilidad durante una audiencia de procedimiento abreviado, en la que salieron a la luz pública los detalles de la investigación de cómo ocurrió la muerte del niño y los constantes maltratos a los que Vega sometía a Deyvi, a su hermano de siete años y a la madre de ambos menores.

El encausado admitió su culpabilidad en los delitos de asesinato, lesiones agravadas y violencia contra la mujer agravada, con el fin de obtener una rebaja de pena. De acuerdo con el expediente judicial, el crimen ocurrió el 6 de marzo de 2025, en la vivienda familiar ubicada en el sector de Cofradía. Ese día, el menor orinó la cama, lo que provocó el enojo del acusado, quien comenzó a golpearlo contra una pared hasta dejarlo inconsciente. Un día antes del asesinato, Vega habría desconectado un bombillo encendido y caliente, colocándolo sobre el brazo del niño Tony, hermano del menor fallecido, causándole graves quemaduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En cuanto a la madre de los niños, los dictámenes forenses y su testimonio indican que el imputado la castigaba de manera violenta: la obligaba a permanecer de pie, le ordenaba no moverse y la golpeaba hasta que perdía el conocimiento.

Fiscalía pide pena de 24 años de prisión para Franklin Vega

Los dictámenes psicológicos incorporados al proceso reflejan el patrón de maltrato físico y psicológico que sufrían los dos menores y su madre por parte de Franklin Eduardo Vega. El Ministerio Público informó que el acusado confesó de viva voz ante la jueza haber asesinado a su hijastro y haber sometido a malos tratos tanto al hermano del menor como a la madre de ambos. Durante la audiencia, la jueza le preguntó al imputado: “¿Usted acepta los hechos de los cuales se le acusa, los delitos que se le imputan y que va a recibir una pena condenatoria?”, a lo que Vega respondió afirmativamente. Las autoridades del Ministerio Público indicaron que, debido a la aceptación de responsabilidad, solicitaron que se imponga la pena media correspondiente a cada delito.