Hondureña y sus hijos fueron detenidos por ICE durante semanas en hoteles

Una hondureña y sus dos hijos pequeños —un niño de siete años y una niña de cuatro con ciudadanía estadounidense— estuvieron retenidos por autoridades migratorias de Estados Unidos durante casi tres semanas en habitaciones de hoteles, en un proceso vinculado a intentos de deportación impulsados por ICE, informó el medio The City de Nueva York.
La detención inició el 20 de diciembre, cuando la familia, residente en el condado de Suffolk, acudió a una cita en un punto de control migratorio ubicado en 26 Federal Plaza, en Nueva York. De acuerdo con documentos judiciales citados por su abogada, Andrea Soto, los agentes los arrestaron de forma inesperada al presentarse en el lugar.
Tras la aprehensión, fueron llevados inicialmente a un hotel cercano al aeropuerto LaGuardia. Más tarde, según una declaración jurada de un agente migratorio, la familia fue trasladada al aeropuerto de Newark y posteriormente enviada a Alexandria, Luisiana, donde continuaron bajo custodia en otro hotel.
En total, pasaron 18 días retenidos, período que incluyó las festividades de Navidad y Año Nuevo, así como el cumpleaños número ocho del menor. Durante ese tiempo, permanecieron aislados, sin contacto con el exterior. Finalmente, el 7 de enero fueron liberados y regresaron a Nueva York por vía aérea.
La madre, identificada como Ingrid, de 37 años, relató en una entrevista a The City que sus hijos constantemente preguntaban cuándo volverían a casa. “Mami, ¿cuándo nos vamos? Quiero ir a mi casa”, recordó. También describió la incertidumbre que vivieron: “No recibí respuesta. Solo decía: ‘En cualquier momento nos van a sacar de aquí’. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar”.
Pese a haber regresado, la situación legal de la familia sigue sin resolverse. La jueza federal LaShann DeArcy Hall determinó que no tiene jurisdicción para frenar una posible deportación. La orden temporal que los protegía de ser expulsados del país está próxima a vencer.
La familia debe presentarse nuevamente ante ICE en febrero, una cita que, según Ingrid, le genera profundo temor. “Los niños me preguntan: ‘¿Volveremos a ese lugar?’ Les digo que sí. ¿Qué más puedo hacer?”, expresó. “Tengo miedo, miro el calendario y digo: ‘Dios mío, ya se acerca el día del regreso’”.
Actualmente, Estados Unidos cuenta con capacidad limitada para la detención de familias migrantes con menores. Solo un centro de detención familiar opera en Texas, y las autoridades están sujetas a restricciones legales, como las establecidas en el acuerdo Flores, que limita el tiempo de retención de niños en la mayoría de instalaciones.
Reportes recientes señalan que ICE evalúa habilitar nuevos centros de detención familiar a gran escala, mientras continúan registrándose casos de menores arrestados y deportados en distintas ciudades del país.