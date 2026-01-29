Estados Unidos envía nueva solicitud de extradición a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Una solicitud de extradición procedente de Estados Unidos ingresó oficialmente al sistema judicial hondureño, confirmaron este jueves fuentes vinculadas al proceso, lo que activó la convocatoria urgente del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De acuerdo con la información preliminar, la CSJ se reunió para conocer el expediente y, posteriormente, dar a conocer de forma pública la identidad de la persona requerida por las autoridades estadounidenses.

La diputada liberal Saraí Espinal aseguró el ingreso de la solicitud a través de su cuenta oficial en la red social X, donde explicó que el proceso se está manejando bajo estrictas medidas de confidencialidad.

“Ha llegado una solicitud de extradición desde los Estados Unidos, por lo que se ha convocado de manera urgente al pleno. Este procedimiento es similar al que se llevó a cabo en su momento durante la extradición de Juan Orlando Hernández, ya que se les ha pedido secretividad”, expresó la congresista.