Emergencia en salud: María Antonieta Mejía explica las nuevas medidas​​​​​​

Tegucigapa, Honduras.

María Antonieta Mejía, designada presidencial, aseguró este jueves que el gobierno de Nasry Asfura declaró en estado de emergencia el sistema de salud pública ante la grave falta de capacidad instalada en los hospitales, la escasez de insumos y una elevada mora quirúrgica acumulada durante años. La conducción de la Secretaría de Salud estará encabezada por el presidente Nasry Asfura, acompañado por los designados presidenciales María Antonieta Mejía, Diana Herrera y Carlos Flores Guifarro, quienes tendrán participación directa en la coordinación de esta cartera. Tras el anuncio, la funcionaria detalló las nuevas medidas contenidas en la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, cuyo primer artículo establece el estado de emergencia como una herramienta para implementar acciones urgentes orientadas a salvar vidas. Mejía describió un panorama crítico en los centros hospitalarios del país, señalando que muchos carecen de oxígeno, insumos quirúrgicos, aire acondicionado y mantenimiento adecuado, además de contar con infraestructura obsoleta.

“No tenemos la capacidad instalada en los hospitales. Carecen de oxígeno, carecen de insumos quirúrgicos, carecen de aire acondicionado; la estructura está obsoleta y hay quirófanos que definitivamente ya no se usan porque su maquinaria es bastante obsoleta”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según la designada presidencial, el deterioro del sistema de salud no es reciente, sino que data de varios años atrás, lo que ha derivado en la acumulación de una significativa mora quirúrgica que obliga a priorizar los casos más urgentes. Ante esta situación, explicó que el Gobierno trabaja de manera paralela en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y en la búsqueda de soluciones inmediatas para atender a los pacientes que esperan una cirugía. “Necesitamos dotar de toda la logística y de equipamiento actualizado y moderno a los quirófanos, pero no lo podemos hacer de forma pareja cuando se tiene una mora quirúrgica; entonces hay que priorizar”, afirmó. Mejía señaló que, mientras se avanza en la reorganización del sistema de salud, el Ejecutivo ha recurrido a alianzas estratégicas para garantizar la atención quirúrgica de pacientes que llevan meses o incluso años en lista de espera.

Rumores de privatización