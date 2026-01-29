Nicolás Messiniti se pronuncia sobre su doblete y palpita el clásico ante Real España

San Pedro Sula, Honduras.

En la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, el equipo verdolaga logró una victoria importante después de haber recibido impuesto con un marcador de 3 a 0 frente al Juticalpa FC, esto luego de haber comenzado el campeonato con un amargo empate frente a los Lobos UPNFM y que lo ponía en la necesidad de sacar los tres puntos frente al equipo de las pampas olanchanas. El partido se fue disputado en el Estadio Francisco Morazán dejando buenas sensaciones y mostrando solidez desde temprano en el campeonato.

Messiniti luego de haberse despachado con un doblete en zona mixta exclamó “Bueno contento primeramente por el triunfo, después por los goles también. Bueno muy feliz, esperemos poder seguir ayudando al equipo con goles” además agregó “Si, no creo que, por ahí los números lo dicen, pero yo trato de enfrentar a todos los de la misma manera” esto haciendo referencia después de que el goleador argentino le ha anotado ocho goles en tres partidos al equipo canechero.

También se hizo eco de lo importante que es la competencia en el plantel y más en su posición, ya que esto viene a elevar el nivel tanto del ariete esmeralda cómo de los demás delanteros del equipo, "Si, sabemos que hay grandísimos jugadores ahí en ataque, que nos podemos complementar muy bien también juntos. Bueno, uno trata de siempre hacer las cosas de la mejor manera, el otro día contra UPN me tocó estar frente al arquero y por ahí decidí dar el pase para asegurar el gol. Hoy me tocó hacerlo a mí, así que veremos cómo se van dando las cosas, pero, como digo siempre, para que Marathón gane”.