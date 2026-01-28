Marathón vs Juticalpa FC, EN VIVO hoy Liga Nacional de Honduras

Marathón está derrotando por 2-0 al Juticalpa FC este miércoles en el partido de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, que se disputa en el estadio Morazán.
Nicolás Messiniti estrenó su casillero de goles en este campeonato. El primer tanto llegó en el minuto 31 tras una recuperación de Henry Figueroa, el defensa jugó para Alexy Vega que asistió al primer toque al argentino y el delantero no falló ante Denovan Torres con disparo de derecha.
El doblete del sudamericano llegó en el 40 desde el manchón penal. La falta se la cometieron a él y fusiló de nueva cuenta al portero de Juticalpa con un remate bien ajustado al palo izquierdo de Denovan.
SIGUE EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO:
ALINEACIONES TITULARES:
MARATHÓN: 23. César Samudio; 26. Samuel Elvir, 2. Henry Figueroa, 6. André Orellana, 60. Luis Arriaga; 5. Francisco Martínez, 7. Isaac Castillo, 8. Tomas Sorto, 17. Alexy Vega, 54. Jaylor Fernández y 11. Nicolas Messiniti.
Entrenador: Pablo Lavallén.
JUTICALPA FC: 1. Denovan Torres; 27. Wisdom Quayé, 24. Fabricio Silva, 6. Júnior García, 28. Axel Gómez; 3. Yair Maldonado, 20. Roger González, 10. Marcelo Canales, 16. Yervin Gutiérrez, 7. Aldo Fajardo y 11. Luis Hurtado.
Entrenador: Humberto Rivera.
HORA: 7.30 PM.
TRANSMITE: TVC.
ESTADIO: Morazán.