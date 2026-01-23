Messiniti y sus confesiones: por qué se quedó en Marathón, Orinson y "Messi, Messi"

San Pedro Sula, Honduras.

Nicolás Messiniti llegó a Marathón como un completo desconocido en Honduras. Bastaron apenas seis meses para conquistar a la afición verdolaga. En poco tiempo, los hinchas acortaron su apellido y, cada vez que anota, el estadio corea: “Messi, Messi, Messi”, en referencia a Lionel Messi, su compatriota. El delantero argentino se confiesa en esta entrevista exclusiva con Diario La Prensa y admite que le provoca vergüenza cuando lo comparan con el astro mundial, a quien considera único. Además, revela que antes de renovar contrato recibió propuestas formales de otros clubes grandes del país, pero decidió cumplir la palabra que le dio a Mario Berríos para continuar con el equipo sampedrano. Messiniti cerró el torneo con 18 goles, uno menos que el uruguayo Rodrigo de Olivera, de Potros. En la conversación recuerda con respeto y emotividad a Orinson Amaya, presidente vitalicio de Marathón, fallecido el 1 de diciembre, y se refiere al reto de ir por el título en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

LA ENTREVISTA IMPERDIBLE...

¿Cómo te has sentido en Honduras y, en particular, en San Pedro Sula? ¿Qué ha significado Marathón para vos en este tiempo? La verdad que muy contento de poder quedarme acá en el club, la verdad que en la estadía que llevo acá en San Pedro Sula, también dentro del club, me he sentido muy cómodo, muy bien, la gente así también me hace sentir esa comodidad que por ahí tengo aquí con mi familia también, entonces disfruto día a día de esta ciudad que es muy tranquila, la verdad que estoy bien, estoy cómodo y bueno, esperando que arranque el torneo para volver a meterle. Hablando de tu estadía en la ciudad, ¿qué es lo que más te ha gustado de San Pedro Sula y de Honduras para pensar en quedarte varios años? Bueno, la verdad que con mi familia nos sentimos muy cómodos acá, me gusta la ciudad que es una ciudad tranquila, por ahí en la zona donde vivo yo no hay mucho movimiento, también vivimos muy tranquilos con mi familia, no somos de salir mucho, la verdad que la ciudad a mí me gusta, también he conocido las playas que hay, tanto en Cortés como tuve la posibilidad de ir a Roatán también, así que la verdad que estoy muy cómodo.

Como país, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de Honduras: lo futbolístico o la parte turística? La verdad que no pude conocer mucho, bueno viste que el torneo pasado tuvimos una seguidilla de partidos muy importantes que hasta se estiró a diciembre y enero, pero sí tengo planeado conocer más y la verdad que estoy muy a gusto en el país. ¿Ya has tenido la oportunidad de probar los platillos típicos hondureños, como la baleada o el pollo chuco? ¿Cuál te gustó más? Sí, he probado las baleadas que me gustan un poco más que el pollo chuco, probé los dos pero la verdad que me quedo, si tengo que elegir me quedo con la baleada. ¿Cuántas baleadas te comes normalmente o la dieta no te lo permite? No, poco, sinceramente me gustan pero como poco por la dieta que llevo, que es por ahí un poco estricta, pero cuando puedo, de vez en cuando. ¿Qué enseñanza te dejó este primer torneo en la Liga Nacional de Honduras? Bueno, la verdad que fue un torneo muy bueno, creo yo desde lo personal y también desde lo grupal. Trato de no fijarme mucho en eso de la tabla de goleo porque obviamente, siempre lo digo, por mi posición se espera que convierta goles. La verdad que no tuve mucho tiempo de lamentarme por eso porque yo quería salir campeón, mi objetivo era que Maratón levante esa copa y no lo pudimos lograr, entonces lo otro queda opacado. Sé que hice un buen torneo, sé que convertí varios goles, estoy contento y feliz por el rendimiento personal, pero sé que hay que corregir cosas y mejorar también porque Maratón merece levantar esa copa y es el objetivo de este semestre. De cara a este nuevo torneo, ¿en qué aspectos futbolísticos creés que puede mejorar Marathón? Yo creo que son detalles porque hemos, creo yo, sido el equipo que mejor jugó a lo largo del torneo, siempre estuvimos ahí arriba, primero, segundo, segundo, primero, clasificamos dos fechas antes a la final de los triangulares, entonces creo que son detalles los que hay que corregir, detalles que por ahí te hacen ganar los partidos, por ahí un poco más de concentración, pero creo que ya lo estamos trabajando y a lo largo del torneo vamos a tratar de pulir esos detalles para poder coronar que fue lo que nos faltó. En la final, ¿qué sentís que hizo falta para poder levantar el título? Bueno, creo yo que las finales son partidos aparte, son partidos especiales, lamento mucho no haber ido con ventaja a Tegucigalpa porque, como vos decís, hicimos un gran partido acá en San Pedro, pero lamentablemente quedamos empatados, entonces fuimos en igualdad de condiciones a Tegucigalpa y allá creo que nos faltó por ahí detalles, esas concentraciones en algunos momentos, por ahí agarrar un poco más la pelota, que nuestro fuerte siempre es jugar, tener posesión del balón y en Tegucigalpa creo que eso nos faltó.

Te vimos llorando al final del partido. ¿Fue la primera final que perdiste como protagonista en tu carrera?

Así como protagonista sí, o sea jugando de entrada sí era mi primer final, sí como vos decís, estaba totalmente devastado porque quería ganarla, quería ser campeón, quería darle una alegría a mi familia, quería darle una alegría a la gente que llenó el Olímpico, que fue un montón de gente a Tegucigalpa que nos acompañó durante todo el torneo, entonces estaba muy muy conmovido por eso, soy un jugador que no le gusta perder a nada, hasta en los entrenamientos por ahí en un reducido, un fútbol tenis, lo siento así, lo vivo así y fue la manera que me salió de expresarlo luego de perder una final. ¿Qué pasaba por tu mente cuando regresaban derrotados a San Pedro Sula? Tristeza, muchísima tristeza, desilusión en ese momento no podía ver nada bueno, no podía ver que había hecho 18 goles, no podía ver que llegamos a la final, que se había hecho un buen torneo, no lo podía ver esa noche, todo era malo, el camerino fue muy duro, fue uno de los momentos más duros que me tocó pasar porque sinceramente el equipo tenía mucha ilusión de levantar esa copa, creo que estábamos preparados, que habíamos hecho una gran primer final que no pudimos sacar ventaja y perder de esa manera la verdad que fue muy duro. Tras la final, ¿cuál fue el mensaje que transmitió Pablo Lavallén al grupo? Bueno, yo como te digo lo vivo así, vivo todo con mucha intensidad, mi personalidad por ahí es un poco así, de querer ganar ahora el primer partido del torneo y querer ganar la final por ahí lo vivo igual, cuando no gano llego a mi casa y no te digo que lloro así desgarrado, pero estoy muy enojado por ahí, mi familia me tiene que aguantar que no se me pueda hablar, lo vivo así, lo tomo así y bueno creo que también es esa parte pasional que tengo de vivir los partidos de esta manera y respecto a lo que me preguntas de Pablo, luego del partido tampoco tenía muchas palabras porque él también estaba muy dolido, estaba muy conmovido por no poder haber levantado ese título que también claramente él quería ganar, pero bueno luego después cuando nos reincorporamos acá nos dijimos que no había nada para reprochar, que se había hecho una temporada bárbara, que no la pudimos coronar como queríamos, pero que hay que seguir por ese camino porque fue el camino que llevó a Marathón a llegar a la final y sobre todo desplegando un buen fútbol. Pasando al tema de tu renovación, ¿por cuánto tiempo firmaste y qué te llevó a tomar la decisión de continuar en Marathón? La verdad que como dijimos al principio me siento muy cómodo acá en el club, me siento muy cómodo en la ciudad y el club ya desde que estaba Orinson habíamos empezado las charlas para la renovación de contrato, el proyecto que tiene el club me gusta, la continuidad de Pablo Lavallén fue fundamental para que yo me quede, la intervención de Mario Berríos en la negociación fue parte clave y fundamental que hizo todo lo que estaba a su alcance y por ahí hacer el esfuerzo para retenerme, entonces cuando uno ve tanta predisposición del club, del lado dirigencial, el apoyo del cuerpo técnico, a uno le dan ganas de quedarse más allá de otros aspectos. Se habló del interés de clubes grandes como Motagua, Olimpia y Real España, además de opciones en el extranjero. ¿Qué te inclinó finalmente a quedarte? Sí, sí, hubo interés, no voy a decir qué equipos, pero sí hubo algunos intereses formales e importantes también del exterior, pero yo era consciente que quería quedarme mínimamente seis meses más, poder cumplir un año calendario acá en el club donde la gente me muestra su cariño, donde estoy cómodo, entonces siempre la prioridad fue renovar con Maratón.

¿Qué has aprendido en Marathón, tanto en lo futbolístico como en lo personal? Maratón creo que tiene una gran virtud que te hace sentir como en casa, que es familia, tenemos un grupo de jugadores muy bueno, muy sano, a mí me toca estar muy lejos de mi casa, muy lejos de mi familia y me hacen sentir como en casa, o sea, no te digo que no extraño, pero se me hace más llevadero, mejor, me ha tocado estar en otros países, en otros clubes y por ahí extrañaba mucho más y acá extraño, pero se hace más lindo el día a día. Antes de la final fuiste el único jugador que salió a hablar con los aficionados. ¿Te considerás uno de los líderes del camerino? Bueno, lo de la gente la verdad que es increíble porque me demuestran su cariño y su apoyo tanto en el estadio como cuando me cruzan en la calle, en algún centro comercial, no creo que me haya ganado a la gente ahí, obviamente que por ahí haciendo goles es más fácil, pero yo creo que la gente desde el primer día vio mi compromiso a la hora de correr, de sacrificarse, de meter, obviamente como digo siempre se espera que marque goles, pero cuando no me toca hacer goles la gente valora mucho el sacrificio y la voluntad que uno pone y estoy muy agradecido con eso. Con el plantel que se ha conformado —Moya, Chuy Pérez, Rubilio, Alexy Vega—, ¿cuál es la expectativa del grupo para este torneo? Nosotros nos trazamos dos objetivos bien claros, el primero es clasificar a una Copa Internacional y el segundo es salir campeón, entonces este semestre vamos a ir por esos dos objetivos, que uno va de la mano con el otro para clasificar a una Copa Internacional, tenés que estar lo más cerca posible de salir campeón y segundo tratar de levantar esa Copa y ese torneo que siento que estamos capacitados para volver a llegar a una nueva final, sé que todavía falta mucho, pero esos son los objetivos que nos trazamos para este segundo semestre. La vara quedó muy alta con los 18 goles del torneo pasado. ¿Cómo manejás esa presión? Sí, sé que he hecho un buen torneo, sé que he hecho varios goles, pero bueno, como siempre digo, si puedo convertir, mucho mejor, para mí en lo personal y para el equipo, pero siempre poniendo por delante a Marathón, que si Marathón gana y yo no hago goles, también es válido y es lo más importante. ¿Cómo es tu relación dentro de la cancha con Alexy Vega y Rubilio Castillo? Tenemos una muy buena relación, la verdad que nos entendemos muy bien, hemos jugado los tres juntos o por ahí hemos alternado en el ataque cuando el profesor así lo dispone, cuando cambiamos esquema jugamos los dos arriba con Alexy por afuera, por ahí solo con Alexy o en un 4-3-3. La relación que tenemos es muy buena, se vio dentro del campo de juego, una relación de respeto, entonces que hayamos hecho los goles que hicimos, creo que también más allá de lo deportivo, habla un poco del respeto que hay entre todos.

¿Cómo se vive la competencia interna ahora con la incorporación de Brayan Moya? Sí, sabemos que se han incorporado grandes jugadores, Chuy Pérez ha hecho un gran torneo, es una gran variante en ataque, lo mismo que Brayan, todos saben la calidad de jugador que es Moya, entonces tenerlos con nosotros aumenta la competencia interna, una competencia sana interna de que todos queramos estar, que todos queramos aportar y bueno, ojalá nos den nuevas variantes. En lo personal, ¿sentís que estás atravesando uno de los mejores momentos de tu carrera? Sí, la verdad que sí, me siento cómodo, me siento muy bien, sé que la vara quedó alta, que hemos hecho un gran torneo, por ahí en lo personal también, entonces ahora vamos a tratar de este segundo semestre, tratar de repetir y mejorar. Si Marathón logra salir campeón, ¿tenés alguna promesa personal? No, no me lo he planteado así, pero me gustaría por ahí que en las finales tener a mi familia acá en el estadio, que en estas finales no se me pudo dar, entonces por ahí el apoyo de la familia puede llegar a ser un plus. ¿Cómo fue tu relación con Orinson Amaya durante el tiempo que compartieron? Yo la verdad que a Orinson lo había conocido hace muy poco, o sea, antes de su fallecimiento yo llegué en julio, fueron pocos meses donde pude tratarlo, pero los momentos compartidos habían sido muy buenos, de mucho valor, era un presidente anormal en lo que es el fútbol, era un presidente muy presente, muy apegado, muy persona, que estaba en todos los detalles, que venía y preguntaba qué necesitaban, si estábamos bien, si pasábamos alguna necesidad, entonces mi relación con él era muy buena, ya habíamos empezado las charlas de renovación, él me había dicho que quería que me quede a vivir acá, que iba a hacer todo lo posible por retenerme, y la verdad que su pérdida fue muy dura para todos, los que lo conocían hace muchísimo tiempo y los que teníamos la suerte de conocerlo hace poco también fue muy duro. Tras su fallecimiento, les tocó jugar pocos días después. ¿Cómo vivió el grupo ese partido tan especial? Creo que ese partido fue uno de los partidos más duros que me tocó jugar en mi carrera, creo que así todos, nos pasó jugar tres días después de la muerte del presidente, no teníamos fuerza para jugar sinceramente, porque no solo por el valor sentimental que sentíamos todos de sufrir esa pérdida, veníamos de dos días de prácticamente no entrenar y nos tuvimos que presentar igual, cuando nos juntamos en el campo de juego, los once que entramos a la cancha nos decíamos entre nosotros que no estábamos, que nos sentíamos raros, pero que había que sacarlo adelante por él y bueno, gracias a Dios le pudimos regalar un triunfo.