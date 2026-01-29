Pandillero muere en enfrentamiento con la Policía en la capital

​​​​Distrito Central.

Un intercambio de disparos entre supuestos integrantes de una estructura criminal y agentes de la Policía Nacional terminó con un fallecido anoche en el sector de Ciudad España, al norte del Distrito Central. La persona muerta es Luis Adrián Martínez, alias “Abuelo”, señalado por las autoridades como miembro de la Pandilla 18.

Según el reporte preliminar, el individuo resultó herido durante el tiroteo y era trasladado por los policías en la parte trasera de una patrulla cuando su estado se complicó. Debido a la gravedad de las lesiones, murió antes de llegar a recibir atención médica.