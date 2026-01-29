Pandillero muere en enfrentamiento con la Policía en la capital

Un intercambio de disparos entre supuestos integrantes de una estructura criminal y agentes de la Policía Nacional terminó con un fallecido anoche en el sector de Ciudad España, al norte del Distrito Central.
La persona muerta es Luis Adrián Martínez, alias “Abuelo”, señalado por las autoridades como miembro de la Pandilla 18.
Según el reporte preliminar, el individuo resultó herido durante el tiroteo y era trasladado por los policías en la parte trasera de una patrulla cuando su estado se complicó. Debido a la gravedad de las lesiones, murió antes de llegar a recibir atención médica.
En el mismo hecho, otra persona sufrió heridas y fue evacuada en una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 hacia un centro asistencial. Hasta ahora no se han proporcionado detalles sobre su identidad ni sobre su condición de salud.
Durante el cruce de disparos, una patrulla policial también fue impactada por proyectiles, registrando daños en el vidrio frontal.
Tras lo sucedido, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al área para asegurar la escena. Personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue capitalina, donde se espera que familiares realicen la identificación.