ONU felicita a Asfura y reafirma cooperación con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), envió una carta de felicitación al presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, con motivo de su toma de posesión, en la que expresó su disposición de fortalecer los vínculos de cooperación entre el país y el organismo internacional.

En la misiva, Guterres felicitó al mandatario por asumir la presidencia de la República y le deseó éxito en el ejercicio de sus funciones, al tiempo que destacó la importancia del liderazgo de Asfura para continuar consolidando la relación entre Honduras y las Naciones Unidas.

“Me complace transmitirle mis felicitaciones por su toma de posesión como Presidente de la República de Honduras y desearle éxito en el ejercicio de sus funciones”, señala el secretario general en el documento oficial dirigido al gobernante hondureño.