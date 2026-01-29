ONU felicita a Asfura y reafirma cooperación con Honduras

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), envió una carta de felicitación al presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, con motivo de su toma de posesión, en la que expresó su disposición de fortalecer los vínculos de cooperación entre el país y el organismo internacional.
En la misiva, Guterres felicitó al mandatario por asumir la presidencia de la República y le deseó éxito en el ejercicio de sus funciones, al tiempo que destacó la importancia del liderazgo de Asfura para continuar consolidando la relación entre Honduras y las Naciones Unidas.
“Me complace transmitirle mis felicitaciones por su toma de posesión como Presidente de la República de Honduras y desearle éxito en el ejercicio de sus funciones”, señala el secretario general en el documento oficial dirigido al gobernante hondureño.
El titular de la ONU también valoró el compromiso expresado en el plan de gobierno del nuevo presidente, particularmente en lo relacionado con la prevención y resolución de la conflictividad social mediante políticas públicas orientadas a la cohesión social y la inclusión.
Asimismo, Guterres manifestó su confianza en que la conformación del nuevo gobierno refleje el principio de igualdad de género, al considerar que este enfoque contribuirá al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el país.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta con el gobierno de Honduras para alcanzar objetivos compartidos en materia de desarrollo, gobernanza y cohesión social.
Carta de felicitaciones del Secretario General de Naciones Unidas, @antonioguterres, enviada al Presidente Nasry Asfura.— ONU Honduras (@ONUHonduras) January 29, 2026
El equipo de @ONUHonduras se suma a su mensaje reafirmando el compromiso de trabajar con su Gobierno para alcanzar los objetivos compartidos. pic.twitter.com/CrI3wZf5fb
Nasry Asfura asumió el cargo como presidente de Honduras el martes 27 de enero, tras resultar electo en los comicios generales del pasado 30 de noviembre de 2025, poniendo fin a cuatro años de gobierno de Xiomara Castro.
Previo a las elecciones, el ahora mandatario recibió el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un apoyo que fue ampliamente divulgado en el escenario político nacional.
La ceremonia de investidura se desarrolló con la asistencia de funcionarios públicos, representantes diplomáticos y diversas personalidades del ámbito político y social.
El acto se realizó sin la presencia de jefes de Estado o gobernantes extranjeros, una decisión atribuida a criterios de austeridad, según explicaron autoridades antes del evento protocolario.