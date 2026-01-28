Detienen a hombre acusado de agredir a su cuñada en San Pedro Sula

Un hecho de violencia estremeció este miércoles a los vecinos del barrio Barandillas, en San Pedro Sula, luego de que una mujer resultara gravemente herida tras recibir un disparo en el rostro.
De acuerdo con los primeros reportes, una fuerte discusión alertó a vecinos, quienes al escuchar detonaciones y gritos solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades.
Al llegar al lugar, agentes policiales encontraron a una mujer con una herida de bala y procedieron a su traslado urgente a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.
En la vivienda, los uniformados también localizaron a cuatro menores de edad, quienes fueron puestos bajo resguardo como medida de protección.
El presunto responsable, un joven de 20 años de edad, fue detenido en el lugar y trasladado a la Fiscalía de Turno para continuar con el proceso legal.
Inicialmente se había informado que el agresor y la víctima eran pareja; sin embargo, el portavoz de la Policía Nacional aclaró que son cuñados.
La escena quedó acordonada debido a la presencia de abundantes rastros de sangre en el interior del domicilio, mientras equipos policiales realizaban el levantamiento de evidencias. Testigos relataron que el hombre fue sacado de la vivienda con evidentes manchas de sangre en su ropa.
Las autoridades no han revelado la identidad de la mujer ni han brindado detalles sobre su estado de salud, así como tampoco sobre la situación legal del detenido o el destino definitivo de los menores. El caso continúa bajo investigación.