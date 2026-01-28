Detienen a hombre acusado de agredir a su cuñada en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Un hecho de violencia estremeció este miércoles a los vecinos del barrio Barandillas, en San Pedro Sula, luego de que una mujer resultara gravemente herida tras recibir un disparo en el rostro.

De acuerdo con los primeros reportes, una fuerte discusión alertó a vecinos, quienes al escuchar detonaciones y gritos solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades.

Al llegar al lugar, agentes policiales encontraron a una mujer con una herida de bala y procedieron a su traslado urgente a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. En la vivienda, los uniformados también localizaron a cuatro menores de edad, quienes fueron puestos bajo resguardo como medida de protección.

El presunto responsable, un joven de 20 años de edad, fue detenido en el lugar y trasladado a la Fiscalía de Turno para continuar con el proceso legal. Inicialmente se había informado que el agresor y la víctima eran pareja; sin embargo, el portavoz de la Policía Nacional aclaró que son cuñados.