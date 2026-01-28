Shakira en El Salvador: horarios, accesos y detalles del concierto

San Salvador, El Salvador

El escenario elegido es el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González , en San Salvador, donde la artista ofrecerá una residencia de cinco conciertos, convirtiendo al país en uno de los puntos estratégicos de su recorrido por Centroamérica.

La cantante colombiana Shakira se presentará en El Salvador los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026 como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” , una producción que ha marcado récords de asistencia y recaudación en distintos países.

Las entradas, cuyos precios oscilaron entre los $45 y $275, se agotaron rápidamente tras su salida a la venta en las plataformas Fun Capital y TodoTicket El Salvador, reflejando una demanda masiva que obligó a sumar dos fechas adicionales: el 7 y 8 de febrero.

Las localidades disponibles incluyeron Ultra Platinum ($275), Platinum ($225), VIP de pie ($150), Tribuna Baja ($115), Tribuna Alta ($90), Preferencial ($90), General ($70) y Tribuna Baja con visión limitada ($45), con zonas premium que desaparecieron en cuestión de minutos.

Para quienes asistirán a los conciertos, los organizadores recomiendan llegar con anticipación al recinto, tomar en cuenta los accesos habilitados y prever tiempos de ingreso, ya que se espera una afluencia considerable durante las cinco jornadas.

Pero, ¿qué tipo de espectáculo podrán disfrutar los fans? Los conciertos de Shakira están concebidos como una experiencia narrativa, donde cada canción se enlaza con su historia personal y artística, construyendo un relato continuo sobre resiliencia, transformación y empoderamiento.

El show abre con la aparición de la cantante vestida con un conjunto de la casa italiana Versace, interpretando “La Fuerte”, producida por el argentino Bizarrap, dando paso a una noche cargada de energía, movimiento y emoción.

A lo largo del concierto, la artista transita por distintas etapas de su carrera, desde clásicos como “Antología” hasta temas recientes como “Soltera”, combinando himnos que marcaron generaciones con canciones surgidas de su etapa más reciente.

La setlist incluye éxitos globales como “Session 53”, “TQG”, “Monotonía” y “Te Felicito”, todos pertenecientes a su álbum ganador del Grammy, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, eje central de esta gira.

En lo visual, la noche se acompaña de múltiples cambios de vestuario con diseños personalizados de creadores como Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne, además de brazaletes exclusivos de Tiffany & Co., reforzando la estética sofisticada del espectáculo.

Cada concierto tiene una duración aproximada de dos horas y 20 minutos e incluye alrededor de 30 canciones, con Shakira respaldada por un amplio equipo de bailarines y músicos que mantienen la intensidad de principio a fin.