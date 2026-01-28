Nicki Minaj se declara fan número uno de Donald Trump

La rapera Nicki Minaj afirmó ser la mayor fan del presidente Donald Trump en un evento del Tesoro de Estados Unidos en Washington, D.C., el miércoles, y afirmó que ella y sus partidarios no permitirán que lo intimiden.
"Probablemente soy la mayor fan del presidente, y eso no va a cambiar", declaró la intérprete de "Anaconda". "El odio o lo que la gente dice no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más".
"No vamos a permitir que se salgan con la suya intimidándolo y, ya sabes, con las campañas de desprestigio. No va a funcionar", añadió. "Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege".
Nicki Minaj habló en un evento para celebrar el próximo lanzamiento de las cuentas de inversión para niños, conocidas como "Cuentas Trump". Como parte de un programa piloto, el gobierno federal deposita $1,000 en una cuenta de inversión por cada niño elegible nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.
Minaj, excrítica de Trump que en 2020 declaró que "no iba a sumarse a la tendencia de Trump", se ha comprometido a contribuir entre $150,000 y $300,000 para financiar las cuentas Trump.
@latinus_us "Probablemente soy su fan número uno” Nicki Minaj, sobre el presidente Donald Trump. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus
Impulsa el sueño americano
Las “cuentas Trump”, establecidas por la Ley One Big Beautiful Bill de julio de 2025, pueden beneficiar a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.
El sistema previsto en estas ayudas contempla que el departamento del Tesoro deposite 1,000 dólares de inicio en cada cuenta. Los empleadores, por su parte, pueden contribuir con hasta 2.500 dólares anuales, lo que se descuenta del límite de 5.000 dólares.
Un grupo de grandes empresas, entre ellas JPMorgan, Bank of America, BlackRock e Intel, ya han mostrado respaldo a la iniciativa y ofrecido igualar la contribución federal de 1.000 dólares para las cuentas de los hijos de sus empleados.
@bbcnews Nicki Minaj was brought on stage at a Treasury event where Trump has been speaking, she told the audience she was his biggest supporter. #NickiMinaj #DonaldTrump #US #USA #BBCNews ♬ original sound - BBC News
El presidente, que subió al escenario con la canción "God Bless the USA", embarcado ya de manera clara en la campaña para las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, contó con el apoyo de Nicki Minaj, considerada una de las figuras más influyentes del rap femenino.
En el acto también se entregó a los asistentes un folleto en el que se proporcionaba información a padres y empresas sobre cómo podían participar en las cuentas de Trump.
EFE