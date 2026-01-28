Nicki Minaj se declara fan número uno de Donald Trump

Nueva York, Estados Unidos.

La rapera Nicki Minaj afirmó ser la mayor fan del presidente Donald Trump en un evento del Tesoro de Estados Unidos en Washington, D.C., el miércoles, y afirmó que ella y sus partidarios no permitirán que lo intimiden.

"Probablemente soy la mayor fan del presidente, y eso no va a cambiar", declaró la intérprete de "Anaconda". "El odio o lo que la gente dice no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más".

"No vamos a permitir que se salgan con la suya intimidándolo y, ya sabes, con las campañas de desprestigio. No va a funcionar", añadió. "Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege".

Nicki Minaj habló en un evento para celebrar el próximo lanzamiento de las cuentas de inversión para niños, conocidas como "Cuentas Trump". Como parte de un programa piloto, el gobierno federal deposita $1,000 en una cuenta de inversión por cada niño elegible nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Minaj, excrítica de Trump que en 2020 declaró que "no iba a sumarse a la tendencia de Trump", se ha comprometido a contribuir entre $150,000 y $300,000 para financiar las cuentas Trump.