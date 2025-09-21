Aumentan a 28 las muertes por explosión de un camión de gas en México

Ciudad de México.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó sobre la muerte este domingo de una persona que fue afectada por la explosión de un camión de gas el pasado 10 de septiembre en el este de Ciudad de México, con lo que el número de fallecidos asciende a 28.

“Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del @ISSSTE_mx por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia”, señaló el funcionario en su cuenta personal de X.

Batres aseveró que las autoridades acompañan a la familia del fallecido en este “sensible momento” y aseguró que facilitarán todos los servicios y atenciones pertinentes.

En un comunicado aparte, el ISSSTE precisó que tres personas continúan hospitalizadas en nosocomios del organismo, quienes "reciben atención integral y especializada, con equipamiento e insumos suficientes".

Uno de ellos, es atendido en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza y su estado es reportado como "muy grave"; mientras que otro paciente se encuentra en el Hospital General de Tláhuac, y está en "estado grave pero estable", mientras que en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, una persona permanece "en estado muy grave".

Con esta muerte suman ya 28 las personas fallecidas tras la explosión que ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Entre los heridos, se encuentra la niña de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, quien falleció el sábado 14 de septiembre por quemaduras en más del 90 % del cuerpo.

Jazlyn Azulet, de dos años, fue trasladada el lunes al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas (EE.UU), de la fundación mexicana Michou y Mau.