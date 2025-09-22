Al menos catorce muertos deja enfrentamiento en cárcel de Ecuador

Quito

Al menos catorce personas fallecieron e igual número resultaron heridas en un enfrentamiento entre reos en una cárcel de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, según información preliminar de la Policía.

El hecho violento ocurrió alrededor de las 02:00 hora local de este lunes (07:00 GMT) y, según vídeos difundidos en redes sociales, se registraron inicialmente dos fuertes explosiones y luego varios disparos.

Según versiones de un policía, dadas a la prensa en los exteriores de la cárcel, guardias del centro penitenciario atendieron la emergencia luego de escuchar los disparos en medio del enfrentamiento entre reos de dos pabellones. Un guardia recibió disparos por parte de los presos y falleció, mientras otro resultó herido, dijo.

El uniformado añadió que los presos secuestraron a los policías, les quitaron las armas y los ataron de pies y manos. Al llegar al lugar, la Policía constató que en uno de los pabellones había catorce personas fallecidas, entre ellas reos que pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) denominados Los Choneros y Los Lobos.

Además, se han reportado catorce personas heridas y la fuga de un número aún indeterminado de reos, señaló el policía al anotar que se ha recapturado a unos doce presos en unas seis cuadras alrededor del centro penitenciario de la ciudad de Machala.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, luego de haber sido asesinados en su interior unos seiscientos reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.