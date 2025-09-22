Gabrielle se convierte en huracán de categoría 1

Florida, Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés) informó el domingo que la tormenta Gabrielle es ya un huracán de categoría 1 con perspectiva de intensificarse a principio de semana e indicó que espera que pase este lunes al este de las Bermudas, donde advirtió de los daños que puedan dejar lluvia y viento.

A las 17:00 hora local de la costa este (23:00 GMT) Gabrielle se encontraba a unos 360 kilómetros al sureste de las Bermudas.

La tormenta arrastra rachas máximas sostenidas de viento de unos 120 kilómetros por hora y se prevé que alcance la categoría 2 o 3 en los dos próximos días.

Aunque se espera que, tras acercarse a las Bermudas, se dirija después hacia el este para debilitarse mar adentro en el Atlántico, el NHC ha advertido de las fuertes marejadas que Gabrielle va a dejar en la costa de EE.UU., desde Carolina del Norte hacia el norte.

Los meteorólogos del NHC avisaron la semana pasada que aún podría faltar el 60 % de la actividad ciclónica tras un comienzo "relativamente tranquilo" de la temporada en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y que el 10 de septiembre tuvo su "pico climatológico".