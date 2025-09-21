Detienen a extorsionador que tiró una bomba molotov a una tortillería; lo acusan de varios delitos

Ciudad de México

Autoridades mexicanas detuvieron este domingo a Brayan ‘N’, integrante de una facción de ‘La Nueva Era’, brazo armado del grupo delicuencial ‘La Unión Tepito’, dedicado principalmente a la extorsión, quien estaba acusado de delitos contra la salud y era generador de violencia en el centro del país.

Fuentes oficiales señalaron a EFE que durante un operativo realizado en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, elementos de distintas dependencias detuvieron a Brayan Andrés López Sánchez, de 30 años, alias El Orejas, y quien era objetivo prioritario.

“Brayan López está vinculado a la célula delictiva "La Nueva Era”, brazo armado de “La Unión Tepito", y está involucrado en una red de extorsión y cobro de piso que utiliza métodos violentos y amenazantes para obtener pagos de sus víctimas en el municipio de Chimalhuacán”, señalaron las fuentes.

Además, el capturado también fue identificado como autor intelectual del ataque con una bomba molotov a una tortillería, el 2 de julio de 2024, que tuvo como objetivo intimidar al propietario para que pagara la extorsión, además de estar involucrado en el homicidio de una mujer en enero del año pasado.

“Al momento de su detención, (al capturado) le hallaron diversas dosis de cristal y cocaína, además, le aseguraron un teléfono celular y dinero en efectivo”, confirmaron las fuentes.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que en el operativo participaron elementos de la SSPC, de las secretarías de Defensa y Marina, de Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad estatal y la Policía Municipal.