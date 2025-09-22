  1. Inicio
"Por Charlie": Así fue el reencuentro entre Trump y Elon Musk

El mandatario estadounidense y su exasesor se saludaron cordialmente en el funeral de Charlie Kirk tras su mediático rompimiento.

  • 22 de septiembre de 2025 a las 07:48 -
Por Charlie: Así fue el reencuentro entre Trump y Elon Musk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c) estrechando la mano de Elon Musk en el funeral de Charlie Kirk.

 EFE/ Turning Point Usa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk se reencontraron públicamente el domingo en el funeral de Charlie Kirk, activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre, casi tres meses después de su confrontación pública.

Durante la transmisión del evento, que se celebra en el State Farm Stadium de Arizona ante más de 70.000 seguidores de Kirk, las cámaras captaron el momento en que el dueño de Tesla y el mandatario dejaron a un lado sus diferencias para conversar y posteriormente estrecharse la mano.

Musk fue un aliado clave de Trump durante la campaña electoral y, tras los comicios, fue designado responsable del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado con el objetivo de reducir el gasto público.

Sin embargo, abandonó el cargo tras una serie de desacuerdos con el plan fiscal del presidente.

Las tensiones entre ambos escalaron en junio con intercambios agresivos en redes sociales.

En un momento dado Musk publicó en X un mensaje en el que aseguraba que las autoridades federales tenían información adicional sobre Trump en los archivos de Jeffrey Epstein y sugirió que debía ser sometido a juicio, aunque poco después eliminó la publicación.

Republicanos convierten a Charlie Kirk en un mártir conservador

Trump cerró ayer el acto de homenaje a Kirk, quien murió tras recibir un disparo mientras ofrecía una charla en la Universidad Utah Valley.

Al encuentro asistieron también destacados líderes republicanos que pronunciaron discursos de alabanza para el activista, entre ellos el vicepresidente y amigo cercano de Kirk, JD Vance; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Estado, Marco Rubio, o el secretario de Defensa, Pete Hegseth. EFE

