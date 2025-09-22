Avalancha mortal en fiesta estudiantil deja una joven muerta y otra gravemente herida

La Paz

La Policía de Bolivia informó este lunes que una joven falleció y otra se encuentra en estado grave, debido a una "avalancha" humana que se produjo durante un festejo estudiantil organizado en una escuela pública en la ciudad de Oruro (oeste).

Las primeras investigaciones establecieron que una mujer de 18 años perdió la vida, mientras que su prima quedó gravemente herida y está internada en terapia intensiva, informó el comandante de la Policía de Oruro, Helsner Torrico, en declaraciones al medio estatal Bolivia TV.

El suceso se produjo el domingo por la noche con ocasión de una celebración por el Día del Estudiante y de la Primavera, que se conmemora en el país cada 21 de septiembre, la misma que consistió en la presentación de grupos musicales con un aforo lleno en la cancha del centro educativo.

El jefe policial señaló que la tragedia se dio por una "avalancha" humana que se produjo en el exterior de la unidad educativa, la cual violentó las puertas para abrirlas y tumbó una baranda metálica que cayó sobre las víctimas.

Además, el comandante explicó que se generó una segunda avalancha cuando el cantante del grupo musical que animaba el evento se lanzó al público, lo que también causó que varias personas resultaran heridas.

Varios videos que circulan en internet muestran este último momento, cuando el artista se arroja al público, y provoca el desplome de decenas de personas en un espacio que estaba abarrotado.