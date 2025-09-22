California prohibirá a agentes de Inmigración cubrirse el rostro tras polémicas redadas

California, Estados Unidos.

El gobernador de California (EE.UU.), Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración (ICE) ocultar su identidad, con la meta de combatir el "miedo y terror" provocado por las redadas en el estado, y que entrará en vigor en enero.

Newsom se desplazó el sábado a Los Ángeles, la ciudad simbólica de las redadas indiscriminadas del ICE, para firmar un paquete legislativo que incluye la llamada "Ley contra la Policía Secreta" y otras medidas que limitan el acceso de los agentes de inmigración a las escuelas y hospitales.

En un comunicado, la oficina de Newsom destacó que se trata de la primera ley de EE.UU. que veta a los agentes del ICE enmascarados, y el propio político acompañó su firma de una nota en la que arremete contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

"EE.UU. nunca debería ser un país en el que una 'policía secreta' enmascarada agarra a la gente en las calles y la tira en furgonetas sin letreros y se va", dice el político demócrata, que reivindica que los ciudadanos "deben saber que están interactuando con agentes legítimos".

En ese sentido, otra de las leyes, que entró en efecto inmediatamente, dice que los agentes de inmigración y de las fuerzas del orden deberán exponer su nombre o número de placa en el estado de California, y no podrán llevar máscara "excepto si es absolutamente necesario".