Demandan a Trump por redadas migratorias en Los Ángeles

California, Estados Unidos.

“Básicamente los trataron como criminales, sin dignidad. No hay una justificación en Estados Unidos para hacer eso”, subrayó el propietario de Bubble Bath Car Wash.

Emily Hernández, familiar de uno de los trabajadores detenidos, contó que tras el arresto del inmigrante salvadoreño las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no han dado razón de su paradero.

Diez días después de la detención, los familiares no tienen un número de su caso ni información sobre el detenido. “Se siente como que no importamos, cómo si nuestra voz no tiene valor, pero si importamos, mi tío importa”, dijo entre lágrimas Hernández.