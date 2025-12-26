Destapan romance de futbolista de Concacaf con famosa actriz Sydney Sweeney

Revuelo. Desde Italia revelan un nuevo romance que involucra a figura de Concacaf con la bella actriz Sydney Sweeney: esto informan.
Sydney Sweeney es una reconocida actriz en Hollywood y ha participado en éxitos como la serie 'Euphoria' y películas como 'Inmaculada' o 'Con todos menos contigo'
La también modelo de 27 años ha estado en el centro de los reflectores por su vida amorosa y ahora la han involucrado con alguien más: un futbolista de un grande de Europa.
Y es que desde 'DNA Bomber', que cuenta con más de 400 mil seguidores, hicieron eco a los rumores, a los que se le unió el destacado medio italiano La Gazzetta dello Sport.
Se trata del norteamericano Christian Pulisic, actual figura del AC Milán y capitán de la Selección de Estados Unidos.
Y es que desde Italia apuntan a que el jugador estadounidense y la bella actriz tendrían un romance.
Poco a poco los rumores han ido creciendo y en redes sociales ha causado revuelo sobre un posible romance entre las dos queridas figuras.
“¡Pulisic, qué racha! Según algunos rumores, Sidney Sweeney sería su nueva pareja”, informan desde los portales de espectáculo.
Sin embargo, ni Christian Pulisic, ni Sidney Sweeney se han pronunciado ni confirmado lo que parece ser el nuevo rumor de romance a fin de año.
El último reporte donde se le vio con pareja a Pulisic fue el pasado junio, en una relación que comenzó con la golfista Alexa Melton.
Sin embargo, su última foto juntos radica desde hace unos meses, por lo que hace acrecentar más los rumores sobre un nuevo romance.
Christian Pulisic es actualmente uno de los mejores jugadores de Concacaf y se mantiene destacando y siendo una de las figuras del AC Milan de Italia.
Por su parte, Sidney Sweeney ha estado en los últimos meses siendo relacionada con varias personalidades, esto luego de terminar este año su compromiso con el productor Jonathan Davino.
Posteriormente, fue relacionada amorosamente con el reconocido productor musical Scooter Braun. Sidney Sweeney ha ganado popularidad con el paso de su carrera y actualmente tiene en su cuenta de Instagram más de 25 millones de seguidores.
De momento, todo se mantiene en un rumor, ya que ninguno de los dos protagonistas se han pronunciado sobre una posible relación que los vincularía.