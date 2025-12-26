Laura Meza sorprende y es captada con jugador de Motagua por curioso motivo

No es para todos un secreto que la relación entre la presentadora hondureña Laura Meza y el exjugador de Motagua, Rodrigo Auzmendi llegó a su fin. Tras su ruptura los ojos se han puesto en la hermosa conductora.
Y es que, Meza ha sido captada con otro futbolista del Motagua y ha causado revuelo en las redes sociales a días de haberse confirmado la ruptura con el hermano menor de los Auzmendi.
Sin embargo, todo tiene un motivo y luego de su separación con el argentino y su regreso a Honduras, la presentadora hondureña Laura Meza sorprendió al emprender junto a un jugador de Motagua. Aquí los detalles.
Laura Meza y Rodrigo Auzmendi habían viajado juntos rumbo a Argentina en el presente año, esto debido al nuevo equipo del exMotagua. Rodrigo terminó fichando con el Banfield.
Con la nueva aventura del jugador en el fútbol de su país, Laura Meza había renunciado a su trabajo y se marchó a sudamérica para estar junto al exjugador de Motagua.
Sin embargo, de manera sorpresiva ella regresó a Honduras y hasta el momento no se ha referido a lo que pasó con Auzmendi. El jugador recientemente se fue a EE UU de vacaciones.
Lo que sí se hizo público es la alianza que Laura Meza hizo con un actual jugador de Motagua y compatriota de Rodrigo Auzmendi, el volante y 10 del conjunto azul, Rodrigo “Droopy” Gómez.
En redes sociales se publicaron clips sobre un bar deportivo llamado “La Potra” y donde ambos aparecen haciendo la promoción del lugar.
El bar ya fue inaugurado en Tegucigalpa y, a falta de información de ambos, el jugador y la presentadora decidieron invertir en este negocio.
De hecho, Laura Meza ha compartido videos sobre el bar recientemente inaugurado y donde el “Droopy” Gómez aparece haciendo publicidad.
Ambos aparecen platicando y haciendo la publicidad del local donde se podrán ver partidos de fútbol y de otros deportes, así como ser una opción más en la vida nocturna de Tegucigalpa.
Laura Meza no ha detallado qué pasó con Rodrigo Auzmendi, pero está continuando su vida en la televisión nacional y ahora como empresaria.
La presentadora estuvo un par de meses en Argentina con Rodrigo Auzmendi, país donde se había ido con su hijo. Ni ella ni el jugador se pronunciaron tras la ruptura que se hizo viral en redes sociales.
Lo que ha dejado claro Meza es que volver a Honduras fue su mejor decisión y por ahora no tiene ganas de tener una relación amorosa.
La bella presentadora de TV es una de las más buscadas en Honduras y sus noticias siempre causan revuelo.
Ya finalizada la relación ambos han tomado sus caminos y seguramente en algún momento darán la versión de por qué terminaron.
