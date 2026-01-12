Juez ordena apartar a abogado de la defensa de Maduro porque no fue contratado por él

Nueva York, Estados Unidos

"Si Maduro quiere contratar a Fein, puede hacerlo. Fein no se puede designar él solo como representante de Maduro", indicó el magistrado en una orden publicada hoy en el archivo del caso, en la que aprueba un reclamo del abogado principal de la defensa, Barry Pollack.

El juez estadounidense Alvin Hellerstein ordenó este lunes apartar al abogado Bruce Fein de la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el caso que afronta en Nueva York, al señalar que no fue contratado por el líder chavista.

Fein, un veterano letrado especializado en derecho constitucional, pidió integrarse en el caso bajo la figura legal 'pro hac vice', que permite a un abogado representar a un cliente de manera ocasional y temporal, previa aprobación judicial, sin estar colegiado en la jurisdicción, algo necesario para ejercer.

El jueves, Pollack dijo al juez que había hablado con Maduro y este le indicó que no lo había contratado, por lo que lo autorizaba a reclamar que fuera apartado del caso.

El juez indicó hoy que Fein "admite que no fue contratado por Maduro, ni por el abogado contratado por Maduro, ni fue designado por el tribunal" y considera que su solicitud para integrarse "no tiene base legal".

"Fein basa su solicitud en 'información recibida' de personas que no nombre y que, según dice en una respuesta no jurada, están 'creíblemente' en el 'círculo interno o familia' de Maduro", argumentó Hellerstein.

También deniega una moción "llevar a Maduro al tribunal para preguntarle 'in camera' (en privado, según lenguaje legal) si quisiera añadir a Fein a su equipo defensor", y que este entregó el viernes.

Pollack representó a Maduro el 5 de enero en su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York, donde fue acusado de delitos de narcotráfico y corrupción, tras su captura y traslado al país suramericano el sábado 3 de enero en la madrugada.

La esposa de Maduro, Cilia Flores, acusada de colaboración en los delitos que se le imputan, tiene un abogado distinto, Mark Donnelly. EFE