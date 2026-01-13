Paty Navidad revela su estado de salud tras enfrentar un tumor

La actriz y conductora Paty Navidad volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras compartir detalles inéditos sobre los problemas de salud que enfrentó en los últimos años.
La sinaloense rompió el silencio en un encuentro con la prensa, luego de que se difundiera información sobre una enfermedad que afectó de manera significativa su bienestar físico, emocional y mental, derivada, según explicó, del estrés acumulado tanto en su vida profesional como personal.
En 2026, Paty Navidad aseguró que su estado de salud se encuentra controlado luego de haber sido diagnosticada con un prolactinoma, un tumor benigno localizado en la glándula hipófisis, así como con hipotiroidismo. Ambos padecimientos, explicó, provocaron un desajuste hormonal severo que impactó distintas áreas de su cuerpo y de su salud mental.
La actriz describió esta etapa como una “bomba hormonal”, ya que el tumor en la hipófisis generó alteraciones significativas en la producción de hormonas, lo que derivó en síntomas físicos y psicológicos complejos. Entre ellos, mencionó episodios de ansiedad, depresión, angustia y momentos que no lograba comprender en su totalidad mientras los vivía.
De acuerdo con su testimonio, fue necesario acudir con múltiples especialistas para identificar con precisión el origen de los síntomas. Una vez realizados los estudios médicos correspondientes y tras recibir el tratamiento adecuado, la actriz afirmó que su organismo comenzó a regularizarse. Actualmente, señaló sentirse agradecida con el equipo médico que la atendió y con los avances logrados en su recuperación.
Paty Navidad explicó que el diagnóstico principal fue un prolactinoma, un tipo de tumor benigno que se desarrolla en la hipófisis y que provoca una producción excesiva de prolactina. A este padecimiento se sumó el hipotiroidismo, condición que afecta el funcionamiento de la glándula tiroides y que puede generar cansancio extremo, alteraciones emocionales y cambios metabólicos.