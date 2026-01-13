Paty Navidad revela su estado de salud tras enfrentar un tumor

México.

La actriz y conductora Paty Navidad volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras compartir detalles inéditos sobre los problemas de salud que enfrentó en los últimos años.

La sinaloense rompió el silencio en un encuentro con la prensa, luego de que se difundiera información sobre una enfermedad que afectó de manera significativa su bienestar físico, emocional y mental, derivada, según explicó, del estrés acumulado tanto en su vida profesional como personal.

En 2026, Paty Navidad aseguró que su estado de salud se encuentra controlado luego de haber sido diagnosticada con un prolactinoma, un tumor benigno localizado en la glándula hipófisis, así como con hipotiroidismo. Ambos padecimientos, explicó, provocaron un desajuste hormonal severo que impactó distintas áreas de su cuerpo y de su salud mental.