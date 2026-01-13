Louis Tomlinson reflexiona sobre su carrera y presenta nuevo disco

Louis Tomlinson abrió su corazón en una entrevista con Billboard, en la que habló de su evolución personal, su nuevo disco How Did I Get Here?, su relación con los exintegrantes de One Direction y su visión sobre el fenómeno global de BTS. El cantante británico se mostró más maduro, seguro y consciente de su lugar en la industria pop.

La vida después de One Direction

Louis recordó lo difícil que fue enfrentar el final de One Direction en 2015. Reconoció que las probabilidades de triunfar como solista eran bajas: "La historia indica que solo uno o dos miembros prosperan fuera de una banda, rara vez más de dos". Confesó que llegó a pensar que sería una "figura del pasado" con apenas 24 años, pero hoy, a los 34, asegura sentirse revitalizado y con un rumbo claro. Su hijo, Freddie, ha sido una motivación clave. Tomlinson explicó que quiere ser un ejemplo para él y demostrar que es capaz de sostener una carrera sólida a largo plazo

Nuevo disco: How Did I Get Here?

El álbum, cuyo lanzamiento está previsto para el 23 de enero de 2026, incluye sencillos como “Lemonade” y “Palaces”, con un sonido influenciado por el brit-pop y un estilo más relajado. Louis definió el proyecto como el más sólido de su carrera hasta ahora, una declaración artística con la que busca consolidarse definitivamente como solista. Además, prepara una gira mundial que incluirá escenarios icónicos como el Madison Square Garden.

Opinión sobre sus excompañeros de One Direction

Tomlinson reconoció que siempre confió en el éxito de Harry Styles, a quien considera un artista con gran visión, y destacó también la simpatía y constancia de Niall Horan. Según él, el carisma, la versatilidad musical y la presencia escénica de Styles eran señales claras de que se convertiría en el miembro más exitoso tras la disolución del grupo. “Sabíamos que tenía todo lo necesario para ser un gran artista”, y que incluso superó sus propias expectativas con la forma en que ha conquistado al mundo con su música. "Siempre supe que Harry iba a seguir haciendo lo que ha hecho. Estoy seguro de que ha superado sus propias expectativas en la forma en que se ha apoderado del mundo, pero sabíamos que tiene todo lo necesario para ser un gran artista". "También tuve un buen presentimiento sobre Niall [Horan]: es irlandés, es encantador, todo el mundo lo adora", dijo Tomlinson.Sobre Zayn Malik, evitó profundizar, aunque admitió que su salida anticipada fue un golpe duro para el grupo. En general, se mostró orgulloso de los logros individuales de cada uno, aunque confesó que nunca imaginó que él mismo estaría entre quienes conseguirían destacar en solitario.

Louis Tomlinson frente a BTS y las nuevas boy bands

Durante la entrevista, se le preguntó por el fenómeno de BTS y por cómo el grupo surcoreano superó varios récords de One Direction. Louis respondió con serenidad: "No es algo a lo que le preste demasiada atención. Hubo una época en que BTS estaba en su pico y aún están allí, pero me refiero a cuando recién estaban surgiendo". Admite que no sigue de cerca a los grupos posteriores a One Direction.Aun así, el ascenso de BTS resultó imposible de ignorar. "Cada vez que entraba a Twitter, sentía que nos quitaban algún récord", dijo entre risas y sin rencor. Se refiere a las ventas rápidas, logros históricos y números que desaparecían. Louis entiende el movimiento constante del negocio musical. "Así funciona la industria", afirmó. Reconoció el impacto cultural del grupo, aunque dejó claro que prefiere concentrarse en su propio camino artístico. Comentó que One Direction nunca repitió vestuario ni coreografías elaboradas en sus presentaciones. Un sello de autenticidad que se suma al legado musical de One Direction, que en su opinión nadie podrá igualar. Su postura refleja una combinación de respeto y distancia: valora el éxito de BTS, pero no los percibe como una competencia directa.

El fenómeno irrepetible de One Direction

A pesar del dominio global de BTS, Tomlinson cree que nada replicó exactamente lo que fue One Direction.Ni antes ni después. Según él, las boy bands solían responder a un molde muy claro.Vestuario idéntico.Coreografías estrictas.Roles definidos. One Direction rompió esa estructura.Cada integrante proyectó una personalidad distinta. Esa libertad, según Louis, marcó la diferencia.Y explica por qué el grupo conectó de forma tan intensa durante los 2010.

