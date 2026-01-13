Fans creen que Harry Styles prepara una nueva era musical

El cantante británico Harry Styles, creador del exitoso disco Harry’s House, lanzó nueva música por última vez en 2022. Sin embargo, una serie de señales recientes ha despertado la expectativa de sus seguidores sobre el posible inicio de una nueva etapa musical.
El lunes 12 de enero de 2026 apareció en las redes sociales de la cuenta HSD, enfocada en los fans del cantante, un videoclip de una multitud de fans en un concierto. Ese clip, de 8,5 minutos y concebido como un homenaje a sus fans, concluye con la frase “WE BELONG TOGETHER” (“Pertenecemos juntos”).
Aunque el video no hace referencia explícita a Styles, numerosos seguidores están convencidos de que se trata de un fragmento de su videoclip Forever, Forever, publicado el 27 de diciembre de 2025.Un dato que ha reforzado la especulación es que el sitio web está protegido por derechos de autor de Sony Music Entertainment, empresa propietaria de Columbia Records, el sello discográfico con el que Styles trabaja.
La teoría de una nueva era musical cobró aún más fuerza cuando los fans interactuaron con el contenido del sitio. Al hacer clic en el videoclip, el enlace redirige a una tarjeta de contacto de iPhone identificada como HSHQ, la cuenta oficial de fans del equipo de Styles, junto con un número de teléfono. Al pulsar el número, se completa automáticamente el mensaje "We belong together" ("Nos pertenecemos juntos") y, tras enviarlo, los usuarios reciben un enlace para suscribirse a futuras actualizaciones.
El sitio web oficial del artista, hstyles.co.uk, también presenta cambios llamativos. Actualmente, la página muestra únicamente una flecha negra que apunta a un botón de “Regístrate”. Al completar el formulario para recibir actualizaciones, vuelve a aparecer el mismo mensaje de “Que tengas un buen día”.
A estas pistas digitales se suma la aparición de carteles y vallas publicitarias digitales con el mismo clip del público en distintas ciudades del mundo, entre ellas Nueva York, Berlín, Palermo y São Paulo, según reportan los fans en redes sociales.
Aunque Harry Styles no ha realizado ningún anuncio oficial, sus seguidores interpretan estas señales como indicios de nueva música. De concretarse un lanzamiento este año, sería el primero desde la publicación de Harry’s House en 2022, álbum que le valió un premio Grammy.
En los últimos años, Styles ha centrado parte de su carrera en la actuación, con participaciones en películas como Don’t Worry Darling y My Policeman.