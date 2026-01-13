Fans creen que Harry Styles prepara una nueva era musical

La teoría de una nueva era musical cobró aún más fuerza cuando los fans interactuaron con el contenido del sitio. Al hacer clic en el videoclip, el enlace redirige a una tarjeta de contacto de iPhone identificada como HSHQ, la cuenta oficial de fans del equipo de Styles, junto con un número de teléfono. Al pulsar el número, se completa automáticamente el mensaje “We belong together” (“Nos pertenecemos juntos”) y, tras enviarlo, los usuarios reciben un enlace para suscribirse a futuras actualizaciones.La teoría de una nueva era musical cobró aún más fuerza cuando los fans interactuaron con el contenido del sitio.