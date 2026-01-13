Conciertos: BTS anuncia gira mundial 2026 y fechas en Latinoamérica

La agenda confirmada incluye presentaciones en Ciudad de México (7, 9 y 10 de mayo), Bogotá (2 y 3 de octubre), Lima (9 y 10), Santiago (16 y 17), Buenos Aires (23 y 24) y São Paulo (28, 30 y 31 de octubre), siendo la primera visita del grupo a Colombia, Perú y Argentina. Las productoras locales y los canales oficiales de BTS informarán próximamente sobre los recintos y la venta de boletos en cada país, un proceso que ya genera enorme expectativa.