Conciertos: BTS anuncia gira mundial 2026 y fechas en Latinoamérica

Después de casi cuatro años de pausa como grupo completo, BTS confirmó oficialmente este 13 de enero su regreso a los escenarios con una gira mundial en 2026, una noticia largamente esperada por millones de seguidores en todo el mundo.
El anuncio llega a pocos días de su comeback musical, previsto para el 20 de marzo, fecha en la que RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook lanzarán su nuevo disco, titulado provisionalmente BTS The 5th Album, compuesto por 14 canciones inéditas.
De acuerdo con la información difundida por HYBE Labels, el tour recorrerá Corea del Sur, Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, marcando el regreso definitivo del septeto tras cumplir con el servicio militar obligatorio en su país.
La gira arrancará en abril con tres conciertos en Goyang, Corea del Sur, poco después del estreno del álbum. Para estas fechas iniciales, el grupo apostará por un escenario 360°, según el plano de asientos publicado en Weverse, anticipando una producción de gran escala.
Uno de los anuncios más celebrados por ARMY es la inclusión de América Latina, una región que no veía a BTS como grupo completo desde hace varios años. México será el primer país latinoamericano en recibirlos en mayo, mientras que Sudamérica será parte del tramo final de la gira en octubre.
La agenda confirmada incluye presentaciones en Ciudad de México (7, 9 y 10 de mayo), Bogotá (2 y 3 de octubre), Lima (9 y 10), Santiago (16 y 17), Buenos Aires (23 y 24) y São Paulo (28, 30 y 31 de octubre), siendo la primera visita del grupo a Colombia, Perú y Argentina. Las productoras locales y los canales oficiales de BTS informarán próximamente sobre los recintos y la venta de boletos en cada país, un proceso que ya genera enorme expectativa.
La relación de BTS con América Latina se remonta a 2014, cuando visitaron Brasil para un fanmeeting y participaron en Music Bank México. En 2015 regresaron con su primera gira mundial The Red Bullet, y en 2017 volvieron a Chile y México con The Wings Tour.
Su última gran parada regional ocurrió en 2019, con dos conciertos en São Paulo como parte de Love Yourself: Speak Yourself, antes de que el grupo entrara en su periodo de pausa.
El hiato de BTS estuvo marcado principalmente por el cumplimiento del servicio militar, iniciado en 2022 y concluido en junio de 2025, cuando los siete integrantes finalizaron sus obligaciones y retomaron actividades conjuntas.
El nuevo álbum será su primer trabajo de estudio desde Map of the Soul: 7 (2020). Según BigHit Music, las canciones incluyen “historias honestas que BTS quiere compartir con ARMY”, reforzando el lazo emocional que ha definido su trayectoria global.