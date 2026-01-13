¿Reconciliación? Milagro Flores y sus hermosas fotos en Roatán

La presentadora de televisión Milagro Flores compartió con sus seguidores de las redes sociales unas hermosas postales en donde se le ve disfrutando en Roatán, unos de los destinos turísticos más visitados de Honduras.
La presentadora hondureña dijo que estos días son para desconectarse y cargar baterías.
"Este fin de semana me regaló momentos para pensar, sentir y aprender. Literal yo Solo quería existir, sin prisas ni explicaciones. A veces alejarse también es una forma de cuidarse reflexionar y de entender muchas cosas, Me quedo con lo vivido y con lo que viene", escribió Milagro en sus redes sociales junto a varias fotografías de ella disfrutando en el paradisíaco lugar.
La conductora de televisión lució preciosa con un traje de baño color nude y una salida de baño en tono café.
Los seguidores de Milagro han especulado en redes sociales que la presentadora habría disfrutado de unos días libres junto con el tiktoker Supremo, con quien terminó su vínculo sentimental el pasado diciembre.
Varios seguidores han compartido algunas fotografías en donde se ve que Supremo supuestamente habría estado en el mismo lugar que Milagro, por lo que la teoría de una posible reconciliación empezó a circular.
Difrentes páginas sobre chismes de la farándula hondureña hicieron eco de estos rumores. Sin embargo, Milagro y Supremo no se han pronunciado al respecto.
Lo que sí es cierto es que Milagro Flores luce radiante y feliz, y después de unos días de disfrutar de la naturaleza, ahora es tiempo de regresar a sus labores.
Solo el tiempo dirá si Milagro Flores decide darle otra oportunidad a Supremo.