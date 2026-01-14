Regresa la exitosa telenovela "Sin senos sí hay paraíso" en su nueva temporada

El anunciado regreso de "Sin senos sí hay paraíso" ya es una realidad. Telemundo comenzó a grabar en Colombia un nuevo capítulo de esta exitosa y emblemática franquicia que marca "el regreso un universo icónico, ahora reinventado con una visión audaz y contemporánea que presenta nuevos conflictos, intensas luchas de poder y una narrativa cargada de emoción".

Carmen Villalobos vuelve a adentrarse en la piel de Catalina Santana en esta historia en la que también regresan Majida Issa como ‘La Diabla’, Catherine Siachoque como Hilda Santana y Gregorio Pernía como Aurelio ‘Titi’ Jaramillo.

"Estamos muy entusiasmados de iniciar la producción de este nuevo capítulo, moderno y audaz, de una franquicia tan icónica", afirmó Javier Pons, Chief Content Officer y Head de Telemundo Studios.

"Nuestro equipo creativo ha reinventado la historia con un enfoque renovado que eleva la tensión y la emoción de la trama. Con un elenco extraordinario y una producción de primer nivel, este proyecto reafirma el compromiso de Telemundo con narrativas premium, dinámicas y relevantes".

El regreso de Sin senos también cuenta con las actuaciones destacadas de Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Estefanía Gómez, Sergio Herrera, Arturo Barba y Elizabeth Gutiérrez.

El elenco se completa con Isabela Amado, Juan Zuluaga, Carolina Gaitán, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger, Jerónimo Henao y Adrián Makala.

Basada en el legado de la franquicia Sin senos, la nueva serie desarrolla una historia de alto riesgo sobre venganza, supervivencia y empoderamiento en la que Catalina Santana y su familia se enfrentan a una poderosa red criminal en una trama ambientada en el peligroso mundo del webcam, que sumerge a su protagonista en una lucha vertiginosa, seductora e implacable por la supervivencia.

"Regresar a este proyecto se siente como reencontrarme con un personaje que ha marcado profundamente mi vida y con una audiencia que siempre nos ha acompañado", expresó Villalobos.

“Catalina enfrenta ahora desafíos nuevos y audaces, y me emociona traerla de vuelta en un capítulo fresco y moderno, pensado para los espectadores de hoy. Agradezco a Telemundo por su confianza y espero que los fanáticos abracen esta nueva evolución de Sin senos”.