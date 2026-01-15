Diego Mesaglio recibirá un trasplante de córnea tras once años de espera

En 2014, Diego Mesaglio sufrió un accidente doméstico que le cambió la vida. “Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió el chorro que me entró justo en el ojo”, relató durante una entrevista televisiva.

Once años después de ese episodio, el actor recibió una noticia que marcó un punto de inflexión en su historia personal.

Al aire del programa de streaming Modo Zapping, el exintegrante de Chiquititas y Rebelde Way realizó un anuncio clave luego de responder un llamado del Hospital de Clínicas. Tras permanecer nueve años en lista de espera, fue finalmente convocado para someterse a un trasplante de córnea.

“Me llamaron y dijeron: ‘Hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea’. No, terrible. Es como cuando te llaman de Mercado Libre y te dicen: ‘Escuchame, vos pediste unas Vans’”, contó con humor, aunque sin ocultar la emoción por el esperado momento.