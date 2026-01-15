Diego Mesaglio recibirá un trasplante de córnea tras once años de espera

En 2014, Diego Mesaglio sufrió un accidente doméstico que le cambió la vida. “Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió el chorro que me entró justo en el ojo”, relató durante una entrevista televisiva.
Once años después de ese episodio, el actor recibió una noticia que marcó un punto de inflexión en su historia personal.
Al aire del programa de streaming Modo Zapping, el exintegrante de Chiquititas y Rebelde Way realizó un anuncio clave luego de responder un llamado del Hospital de Clínicas. Tras permanecer nueve años en lista de espera, fue finalmente convocado para someterse a un trasplante de córnea.
“Me llamaron y dijeron: ‘Hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea’. No, terrible. Es como cuando te llaman de Mercado Libre y te dicen: ‘Escuchame, vos pediste unas Vans’”, contó con humor, aunque sin ocultar la emoción por el esperado momento.
Exitosa trayectoria
Diego Mesaglio es un actor y músico argentino nacido en Luján en 1984, reconocido por su participación en exitosas producciones juveniles como Chiquititas, Verano del ’98, Rebelde Way y Floricienta. Su carrera comenzó en la infancia y se ha mantenido activa hasta la actualidad, pese a enfrentar un accidente que le afectó la visión de un ojo en 2014.
Su nombre completo es Diego Alberto Mesaglio, nació el 20 de febrero de 1984 (41 años) en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina
En 1994 debuta en cine con la película Amigomío. Ese mismo año participa en la telecomedia Montaña Rusa. Se sumó al elenco de la novela Chiquititas (1996–1998). Interpretó a “Corcho”, uno de los personajes más recordados de la serie infantil de Cris Morena.
Pero logró la fama internacional con Rebelde Way (2002–2003). Interpretó a Guido Lassen, papel que lo consolidó como figura juvenil en la televisión argentina. También participo en Floricienta (2004–2005).
Mesaglio combina su carrera actoral con la música. Como parte de la banda Arturitos, ha explorado ritmos populares como la cumbia, mostrando su versatilidad artística.
Diego Mesaglio continúa activo en la actuación y la música, siendo recordado como uno de los rostros más emblemáticos de las producciones juveniles argentinas de los años 90 y 2000. Su historia refleja tanto éxito profesional como resiliencia personal frente a la adversidad.